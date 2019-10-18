Зняття недоторканості: як і за що каратимуть депутатів

Покарати народного депутата, навіть за кримінальний злочин, проблематично. Адже він надійно захищений недоторканістю. Дехто з обранців навіть ішов у Раду лише заради отримання мало не вседозволяючого імунітету.

Саме тому громадськість наполягала на знятті недоторканності. І в цьому напрямку Верховна Рада вже зробила кілька кроків. Як притягуватимуть до відповідальності депутатів після ухвалення відповідних законів – в матеріалі 24 каналу .

Цікавий досвід

89% українців схвалюють внесення змін до Конституції щодо скасування недоторканості народних депутатів, не схвалюють такі зміни 7%, і лише 4% не змогли відповісти на це запитання. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Що означає депутатська недоторканість? Депутатська недоторканість передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних обранців. Тобто це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями. Її запроваджували з метою захисту депутатів від політичних переслідувань, охорони незалежності законодавчої гілки влади. Імунітет діє протягом строку повноважень.

Депутатська недоторканість є в багатьох країнах. У переважній більшості демократій свобода від арешту для високопосадовців закріплена в Конституції. Водночас, у кожній країні діють свої особливості її набуття та зняття.

Як Рада позбавляла депутатів недоторканості, дивіться тут:

Приміром, в Грузії, Туреччині, Франції, Австрії недоторканість поширюється не лише на депутата, а й на його офіс і будинок. У Канаді, Іспанії, Ірландії, Великій Британії імунітет стосується лише цивільних справ. Якщо тамтешній слуга народу вчинив кримінальний злочин, його мають право затримувати і притягати до відповідальності. У Молдові недоторканість поширюється на всі правопорушення, окрім спеціально визначених законом.

Загалом в Європі недоторканність стосується переважно парламентарів. Однак в Бельгії недоторканими також є міністри, члени місцевих рад. В Нідерландах члени парламенту не мають такого привілею. А в Німеччині імунітет надається лише депутатам нижньої палати.

Прогноз від "Слуги народу": Коли ВР остаточно проголосує за зняття депутатської недоторканності

Якщо на кандидата в депутати вже заведено кримінальну справу до отримання мандату, то в Польщі, Великій Британії, Естонії та Фінляндії кримінальне провадження не зупиняють. Натомість, в Данії, Греції, Німеччині, Угорщині та Чехії провадження зупиняється після набуття депутатського статусу, однак може бути продовжене за рішенням парламенту.

Цікаво, що в Хорватії, Білорусі, Албанії, Туреччині депутатська недоторканість не стосується випадків вчинення тяжких злочинів. У більшості країн світу депутат втрачає імунітет при затриманні під час вчинення злочину.

Відмова не передбачається

До речі, відмовитись від недоторканості за власним бажанням фактично неможливо. Адже імунітет надається не за бажанням депутата. Саме тому позбавляти недоторканості має парламент, виходячи з кожного окремого випадку. Цей принцип діє і в Україні.

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Депутатська недоторканість в Україні прописана в Конституції та законі "Про статус народного депутата ". Вітчизняний слуга народу гарантовано отримує депутатську недоторканість на весь період здійснення своїх повноважень. Без згоди парламенту його не можуть притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи арештувати.

Верховна Рада має надати дозвіл на такі дії стосовно нардепа:

огляд особистих речей і багажу;

огляд транспорту, житлового чи службового приміщення;

порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

інших заходів, які за законом обмежують права і свободи нардепа, допускаються лише у разі, надання згоди ВРУ.

Знімається недоторканість за запитом генпрокурора до голови парламенту, після цього депутати мають прийняти відповідне рішенням ВРУ.

Депутатам доведеться відповідати за злочини / Фото GettyImages

Спростити процедуру

Аби змінити цю тривалу процедуру, депутати 9-го скликання ухвалили кілька законів. Так, закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України" (стосовно недоторканності народних депутатів) був ухвалений Радою 3 вересня 2019 року. Цим документом передбачено виключення зі статті 80 Конституції положення, яке гарантуватиме парламентаріям депутатську недоторканність, а також неможливість бути притягнутими до кримінальної відповідальності, затриманими або заарештованими без згоди парламенту.

Олег Горецький, адвокат, керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери", пригадує, що 7 жовтня в Раді зареєстрували законопроєкт №2237 про внесення змін до Конституції недоторканності депутатів. В цьому законопроєкті передбачено механізм проведення слідчих дій щодо парламентаріїв. Також вносяться деякі зміни в законодавчу базу країни, в зв'язку зі скасуванням депутатського імунітету.

Згідно з законопроєктом після повідомлення про факт скоєння депутатом злочину генпрокурор повинен внести відомості в ЄРДР і приступити до досудового розслідування,

– зазначає Олег Горецький.

Адвокат додає, що згідно зі змінами до закону, для отримання дозволу на проведення низки слідчих (гласних і негласних) дій, генпрокурор повинен звернутися з відповідним клопотанням до апеляційної інстанції. Для затримання нардепа йому необхідно буде отримати рішення апеляційного суду.

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Також, 4 жовтня 2019 року уряд в 2-му читання ухвалили законопроєкт №1009, в якому дозволили НАБУ та ДБР самостійно здійснювати прослуховування без дозволу суду апеляційної інстанції.

В зв'язку з новими змінами, за народними депутатами залишається тільки парламентський індемнітет, тобто вони не будуть нести юридичну відповідальність за висловлювання, парламентську діяльність і голосування,

– роз'яснює Олег Горецький.

Гарантовано генпрокурором

Таким чином, завдяки законодавчим новаціям органи ВРУ прибирають з усіх процесів розслідування можливих злочинів нардепів та притягнення їх до відповідальності. Тобто такого як було раніше, коли фактично генпрокурор має прийти в Раду і на всю країну оголосити про бажання почати збирати факти про якогось депутата, – не буде.



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Згідно з проєктом закону №2237, генпрокурор не повідомлятиме парламент ні про що. Таким чином, ми зберігаємо таємницю слідства. На це був запит Венеційської комісії та зауваження Конституційного суду, що необхідно закласти певні гарантії від політичних переслідувань,

– наголошує депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

Такі гарантії в цьому законопроекті передбачено та закріплено. Водночас, депутатам гарантуватиметься свобода їхньої політичної діяльності. Тобто жодних переслідувань за політичні рішення не буде.

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Як переконує Янченко, ще один запобіжник, який було закладено, – надання генпрокурором погодження на слідчі дії, внесення кримінального провадження в Єдиний реєстр досудових розслідувань тощо. Фактично основним запобіжником буде генпрокурор і його участь в розслідуваннях проти злочинів нардепів.