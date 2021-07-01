Про це в інтерв'ю розповіла депутатка від "Слуги народу" та членкиня Національної ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко. Вона наголосила, що закон не торкнеться інших секторів економіки.

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Законопроєкт №5600 має на меті вирівняти податки для бізнесу, який видобуває корисні копалини. Правки до нього внесуть до наступного читання.

Як маніпулюють олігархи

Галина Янченко вважає, що на видобутку корисних копалин часто зловживають. Навіть із цінами перевезень Укрзалізницею.

На сьогодні не назвемо олігарха, який би не заробляв на надрах, корисних копалинах. І зокрема не маніпулював з обсягом, цінами. Тому це фактично другий законопроєкт з цієї серії про деолігархізацію,

– сказала Янченко.

Вона наголосила, що такі дії уряду й підвищення податків не торкнуться меншого бізнесу, де є багато гравців. Також це обійде сектори економіки, які впливають на українців.

Коли ухвалять всі закони про олігархів

Депутатка також розповіла, що 1 липня ухвалили президентський законопроєкт про деолігархізацію. Проте зазначила, що повністю проблеми це не розв'яже.

"Це лише початок. Це рамковий законопроєкт, який визначає, кого Україна має на увазі під олігархами, які критерії визначення. Далі буде ціла серія законів на цю тему", – сказала Янченко.

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Вона зазначила, що оскільки між першим і другим читанням має минути щонайменше 14 днів на подачу правок, то розглядають можливість, що роботу Верховної Ради продовжать. Тобто депутати підуть на канікули не 15 липня, як передбачено регламентом, а пізніше. Це, за словами "слуги народу" потрібно, щоб показати в частині роботи з деолігархізацією завершений компонент.