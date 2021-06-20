За словами Зеленського, державні інституції, суди, та інші гілки влади мають бути незалежними від олігархів. За всі роки магнати щодня накопичували свій капітал для утримання зручних депутатів у парламенті, а також створювали власні медіапростори.

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"Все, що ми хочемо – зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, чи ти маленький підприємець, чи маленький фермер, чи великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх", – заявив Зеленський.

Законопроєкт, який має поставити край олігархату

Президент вважає, що тільки закон, в якому буде розмежування бізнесу від олігархів, може стати справжньою панацеєю.

"Одна з головних ліній олігархічної системи відносин – це, звичайно, корупція. Уряд сконцентрований на тому, щоб провести інституційні зміни, які створюють такі умови, де корупції не буде місця і це буде просто неможливо", – запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що передбачає документ

Загалом у документі мовиться про те, що для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше 3 критеріям з 4:

обіймати найвищі державні посади, мати мандат або фінансувати політичні партії;

володіти або контролювати ЗМІ;

бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією;

мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.

Осіб, що відповідають "олігархічним" критеріям, внесуть до спеціального реєстру. Відповідатиме за це буде Рада національної безпеки та оборони. Мільярдерам та пов'язаним з ними компаніям буде заборонено брати участь у великій приватизації, а також прямо чи опосередковано фінансувати політичні партії.

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При будь-якому контакті олігарха з політиком чи посадовцем цей багач має попередити свого співрозмовника про свій статус та сказати, що після спілкування з ним необхідно подати до Радбезу спеціальну декларацію.

Якщо політик чи посадовець не повідомить про контакт з такою людиною, то підставою може стати звільнення з посади. Загалом законопроєкт планують розглянути у першому читанні до середини липня.

Олігархат перешкоджає вступу до НАТО

Вважають, що українські олігархи з'явилися за доби президентства Леоніда Кучми, коли до великої приватизації допустили обмежене коло бізнесменів. Також у 1998 році перші великі гроші були занесені у Верховну Раду під час виборів спікера парламенту.

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На думку секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, є буквально кілька років, аби в Україні повністю зникли олігархи. Якщо цього не станеться, країна не зможе відповідати стандартам НАТО.

Якщо в нас є олігархічна модель, яка породжує корупцію та процеси, які є неприйнятними в країнах НАТО, то нам чекати, що ми отримаємо туди квиток – марно,

– наголосив Данілов.

Є інформація, що якщо нардепи провалять голосування за цей законопроєкт – Зеленський буде готовий розпустити Верховну Раду.