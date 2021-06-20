По словам Зеленского, государственные учреждения, суды и другие ветви власти должны быть независимыми от олигархов. За все годы магнаты ежедневно накапливали свой капитал для содержания удобных депутатов в парламенте, а также создавали собственные медиапространства.

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"Все, что мы хотим – понятных, прозрачных, равных и единых правил для всей Украины. Неважно, ты маленький предприниматель, или маленький фермер, или большой магнат, или иностранный инвестор. Равные правила для всех", – заявил Зеленский.

Законопроект, который должен положить конец олигархату

Президент считает, что только закон, в котором будет разграничение бизнеса от олигархов, может стать настоящей панацеей.

"Одна из главных линий олигархической системы отношений – это, конечно, коррупция. Правительство сконцентрировано на том, чтобы провести институциональные изменения, которые создают такие условия, где коррупции не будет места и это будет просто невозможно", – заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что предусматривает документ

Всего в документе говорится о том, что для получения статуса олигарха надо отвечать как минимум 3 критериям с 4:

занимать высшие государственные должности, иметь мандат или финансировать политические партии;

владеть или контролировать СМИ;

быть конечным бенефициаром предприятия, которое является естественной монополией;

иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.

Лиц, отвечающих "олигархическим" критериям, внесут в специальный реестр. Отвечать за это будет Совет национальной безопасности и обороны. Миллиардерам и связанным с ними компаниям будет запрещено участвовать в большой приватизации, а также прямо или косвенно финансировать политические партии.

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При любом контакте олигарха с политиком или чиновником этот богач должен предупредить своего собеседника о своем статусе и сказать, что после общения с ним необходимо подать в Совбез специальную декларацию.

Если политик или чиновник не уведомит о контакте с таким человеком, то основанием может стать увольнение с должности. В целом законопроект планируют рассмотреть в первом чтении до середины июля.

Олигархат препятствует вступлению в НАТО

Считают, что украинские олигархи появились в эпоху президентства Леонида Кучмы, когда к большой приватизации допустили ограниченный круг бизнесменов. Также в 1998 году первые большие деньги были занесены в Верховную Раду во время выборов спикера парламента.

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По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, есть буквально несколько лет, чтобы в Украине полностью исчезли олигархи. Если этого не произойдет, страна не сможет соответствовать стандартам НАТО.

Если у нас есть олигархическая модель, которая порождает коррупцию и процессы, которые неприемлемы в странах НАТО, то нам ожидать, что мы получим туда билет – бесполезно,

– отметил Данилов.

Есть информация, что если нардепы провалят голосование за этот законопроект – Зеленский будет готов распустить Верховную Раду.