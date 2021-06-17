Об этом в программе "Первые лица" рассказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В то же время он сказал, что в вопросе о реестре олигархов все-таки есть определенные замечания.

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"Да, у меня есть замечания, я думаю, что если говорить о реестре олигархов, надо это укрепить, делать иначе – не так, чтобы СНБО определял олигархов", – сказал политик.

По его мнению, олигархи должны заявлять о себе, в противном случае – стоит ввести уголовную ответственность за ложь.

Мы говорим всегда о 5, но их (олигархов – 24 канал) гораздо больше, намного. Только земельная отрасль – там десятки. В каждом регионе, например, в Одессе, их десяток – только регионального масштаба,

– сказал Михаил Саакашвили.

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Он добавил, что есть очень бедные регионы, где, вероятно, есть только один или два олигарха, у всех остальных – 5 – 10 человек. Экс-президент Грузии считает, соответствующие реестры появятся, однако результаты могут быть не совсем положительными.

"Но осенью люди посмотрят, или в конце года (2021 – 24 канал), что олигархи, которых зарегистрировали как олигархов, не только остались со своим состоянием, им добавили еще несколько миллиардов, каждому из них – а люди лучше жить не стали. То есть, что меня здесь немножко не удовлетворяет, я думаю, что если не изменить систему, потому что олигархи это только как следствие этой системы, олигархи – это как прокладка для чиновников – не будет этих олигархов, они найдут себе новых", – сказал Саакашвили.

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