Почему Украина не обращалась в Венецианскую комиссию

На заключение комиссии пришлось бы ждали около полугода. Об этом министр юстиции заявил в интервью.

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Этот законопроект буквально 2 недели назад был финализирован и зарегистрирован в Верховной Раде. Поэтому даже физически сложно ожидать от них столь быстрой реакции. Если бы его и направили в Венецианскую комиссию, то вывод пришлось бы ждать примерно полгода. Президент ожидает получить результат быстрее,

– пояснил Малюська.

На вопрос о том, будет ли он обращаться к Венецианской комиссии касательно этого законопроекта об олигархах, министр ответил: "Я – нет. Наверное, этот вопрос будет решать президент или, возможно, парламент".

"Олигархи – эксклюзивная история", – Малюська

По словам министра, Украина обращается в комиссию в случаях, когда есть большая длительная экспертиза: "В частности в части судебной реформы, где мы довольно часто "сверяем часы".

Малюська отметил, что олигархи – это "эксклюзивная история", поэтому он не уверен, что позиция комиссии была бы полезной с учетом потери времени.

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