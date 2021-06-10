Подрывают авторитет партии президента, – Неклюдов

Нардеп от "Слуги народа" надеется, что его коллеги поддержат законопроект о деолигархизации. В то же время он отметил, что у партии есть представители олигархов, однако называть их имена отказался.

К теме Удар по репутации, – Малюська о том, что ожидает людей, которые попадут в реестр олигархов

Они (представители олигархов в "Слуге народа" – 24 канал) оказывают негативное влияние на законотворческую деятельность и вообще на общественную жизнь. Прямо или косвенно они подрывают авторитет партии президента, ведь не продвигают его инициативы,

– подчеркнул нардеп.

Он также отреагировал на то, что чиновники должны будут сообщать о своих встречах с олигархами. По словам Неклюдова, это поставит всех в равные условия.

"Олигархи будут заниматься бизнесом. Депутаты - работать, не оглядываясь на подсказки олигархов. Это ограничит такое общение, неформальные встречи и так называемые "Prosecco party", – добавил политик.

Главное о законопроекте об олигархах