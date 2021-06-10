Підривають авторитет партії президента, – Неклюдов

Нардеп від "Слуги народу" сподівається, що його колеги підтримають законопроєкт про деолігархізацію. Водночас він наголосив, що у партії є представники олігархів, однак називати їхні імена відмовився.

До теми Удар по репутації, – Малюська про те, що чекає на людей, які потраплять у реєстр олігархів

Вони (представники олігархів у "Слузі народу" – 24 канал) чинять негативний вплив на законотворчу діяльність і взагалі на суспільне життя. Прямо чи опосередковано вони підривають авторитет партії президента, адже не просувають його ініціативи,

– наголосив нардеп.

Він також відреагував на те, що чиновники повинні будуть повідомляти про свої зустрічі з олігархами. За словами Неклюдова, це поставить всіх у рівні умови.

"Олігархи будуть займатися бізнесом. Депутати – працювати, не озираючись на підказки олігархів. Це обмежить таке спілкування, неформальні зустрічі і так звані "Prosecco party", – додав політик.

Головне про законопроєкт про олігархів