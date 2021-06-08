Все зависит от того, какие будут доказательства. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Внимание! Не отошли далеко от классических формулировок, – Малюська о 4 критериях определения олигархов

Репутационные потери

Министр привел в пример такую ​​ситуацию: условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч. Вряд ли кто-то из общества в это поверит.

Политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативны самим фактом подачи уведомления и доступа к нему публики,

– отметил малюська.

Он добавил, что рассчитывают на значительный политический эффект. Если сейчас законодательного требования информировать о своих контактах нет, то это будет прямым нарушением закона, если кто-то такое требование не выполнит, объяснил министр.

"Дальше уже можно сопоставить, о чем реально могла идти речь, и репутационные потери будут большими. Все сводится к политике, репутации, коммуникации и рейтингу", – подчеркнул он.

К слову. Денис Малюська ранее заявлял, что Игорь Коломойский и Петр Порошенко могут попасть в реестр олигархов. По его словам, они соответствуют критериям, предусмотренным в законопроекте о деолигархизации.

Проблемы с кредитованием

На вопрос журналистки, предполагается ли, что внесение в украинский реестр олигархов повлечет проблемы в получении олигархами кредитов и займов, министр ответил, что теоретически это возможно.

"Это как раз говорится о том, что я говорю: процедура compliance (соответствие любым внутренним или внешним требованиям или нормам – 24 канал )это может усложнить", – подытожил он.

Законопроект об олигархах: коротко