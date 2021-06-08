Все зависит от того, какие будут доказательства. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Внимание! Не отошли далеко от классических формулировок, – Малюська о 4 критериях определения олигархов
Репутационные потери
Министр привел в пример такую ситуацию: условный топ-чиновник подаст декларацию, что он встречался с Коломойским и обсуждал последний футбольный матч. Вряд ли кто-то из общества в это поверит.
Политические репутационные последствия для такого человека будут уже негативны самим фактом подачи уведомления и доступа к нему публики,
– отметил малюська.
Он добавил, что рассчитывают на значительный политический эффект. Если сейчас законодательного требования информировать о своих контактах нет, то это будет прямым нарушением закона, если кто-то такое требование не выполнит, объяснил министр.
"Дальше уже можно сопоставить, о чем реально могла идти речь, и репутационные потери будут большими. Все сводится к политике, репутации, коммуникации и рейтингу", – подчеркнул он.
Проблемы с кредитованием
На вопрос журналистки, предполагается ли, что внесение в украинский реестр олигархов повлечет проблемы в получении олигархами кредитов и займов, министр ответил, что теоретически это возможно.
"Это как раз говорится о том, что я говорю: процедура compliance (соответствие любым внутренним или внешним требованиям или нормам – 24 канал )это может усложнить", – подытожил он.
Законопроект об олигархах: коротко
- Во время заседания СНБО 15 апреля Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта о статусе олигарха в Украине.
- Документ внесли в Верховную Раду 2 июня. Президент обозначил его как неотложный.
- Впоследствии законопроект передали на рассмотрение в Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.