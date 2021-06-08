Речь идет о человеке, который влияет на политику благодаря своему значительному материальному богатству. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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"А это происходит из-за влияния на политиков и СМИ. То есть мы не отошли далеко от классических определений олигархов", – он отметил.

О каких 4 критериях идет речь? Согласно законопроекту, олигархом является тот человек, который отвечает трем из четырех критериев: участвует в политической жизни;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия;

подтвержденная стоимость активов не превышает 1 миллион прожиточных минимумов;

может влиять на средства массовой коммуникации. Согласно законопроекту, олигархом является тот человек, который отвечает трем из четырех критериев:

По его словам, на самом деле не сложно убедиться, кто является владельцами каналов, в том числе национальных. Требования закона обязывают телеканалы публиковать информацию о структуре собственности и бенефициарах.

"Если не указать бенефициаров, а их скрывать и переписывать – это создает огромные юридические риски потери лицензии. Поэтому телекомпании сделали правильный шаг и выложили всю информацию онлайн", – отметил Малюська.

О влиянии олигархов на депутатов

По словам министра юстиции, в законопроекте не идет речи о том, что необходимо доказывать, что олигарх должен влиять на нардепов. Есть конкретные требования к участию в политической жизни, это должно быть:

должностное лицо;

политическая должность;

связанное лицо.

Во фракции "Слуга народа" есть так называемая группа олигарха Игоря Коломойского. Чтобы доказать его политическое влияние на нардепов, надо изучить круг его связанных лиц.

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"Мне пока трудно сказать. Среди владельцев канала" 1+1 "вспоминали Суркисов. Они соучредители одной компании. Соответственно, согласно дефиниции закона, они являются связанными лицами. Это пример, как это может работать", – рассказал министр.