Речь идет о человеке, который влияет на политику благодаря своему значительному материальному богатству. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
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"А это происходит из-за влияния на политиков и СМИ. То есть мы не отошли далеко от классических определений олигархов", – он отметил.
О каких 4 критериях идет речь?Согласно законопроекту, олигархом является тот человек, который отвечает трем из четырех критериев:
- участвует в политической жизни;
- является конечным бенефициарным владельцем предприятия;
- подтвержденная стоимость активов не превышает 1 миллион прожиточных минимумов;
- может влиять на средства массовой коммуникации.
По его словам, на самом деле не сложно убедиться, кто является владельцами каналов, в том числе национальных. Требования закона обязывают телеканалы публиковать информацию о структуре собственности и бенефициарах.
"Если не указать бенефициаров, а их скрывать и переписывать – это создает огромные юридические риски потери лицензии. Поэтому телекомпании сделали правильный шаг и выложили всю информацию онлайн", – отметил Малюська.
О влиянии олигархов на депутатов
По словам министра юстиции, в законопроекте не идет речи о том, что необходимо доказывать, что олигарх должен влиять на нардепов. Есть конкретные требования к участию в политической жизни, это должно быть:
- должностное лицо;
- политическая должность;
- связанное лицо.
Во фракции "Слуга народа" есть так называемая группа олигарха Игоря Коломойского. Чтобы доказать его политическое влияние на нардепов, надо изучить круг его связанных лиц.
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"Мне пока трудно сказать. Среди владельцев канала" 1+1 "вспоминали Суркисов. Они соучредители одной компании. Соответственно, согласно дефиниции закона, они являются связанными лицами. Это пример, как это может работать", – рассказал министр.