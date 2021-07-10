По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, выбор вакцины является манипуляционной историей. Кроме того, политик объяснил, как происходит отбор, каким препаратом прививают украинцев.

Первая часть интервью COVID-19, вакцинация и коллективный иммунитет: интервью Радуцкого о том, чего ожидать украинцам

О вакцинации Pfizer

Поговорим о тех людях, которых не надо убеждать в вакцинации, которые уже давно успешно вакцинировались американской вакциной Pfizer, в частности народные депутаты, украинские чиновники, прокуроры, судьи. Они получили вакцину Pfizer американского производства. Вы, кстати, чем вакцинировались?

Я – AstraZeneca.

Вы – AstraZeneca. В Верховной Раде депутатов вакцинировали Pfizer.

Я же вам говорил, как бы мне не хотелось говорить что-то плохое об оппозиционерах, вакцинировались CoronaVac некоторые мои коллеги. Не обижайтесь, но сейчас немного манипулятивная история происходит. Потому что вакциной Pfizer сегодня (8 июля – 24 канал) 645 тысяч людей в Украине вакцинировали.

Я лично знаю, что вакциной Pfizer провакцинировали всех жителей домов престарелых. Вакциной Pfizer очень много провакцинировали киевских медицинских работников, и не только киевских. Вакцина Pfizer была среди обычного состава (не среди генералов) Вооруженных сил Украины, Нацполиции Украины.

Я лично видел, как вакцинировали обычных патрульных, а не министра, не замминистра. Вакциной Pfizer сегодня вакцинируют коллективы. Минздрав разрешил предоставлять заявки от 50 человек для того, чтобы их приехали и провакцинировали по месту работы.



Радуцкий рассказал о вакцинации в Украине / Фото 24 канала

Как происходит отбор, каким препаратом вакцинируют? Какая вакцина сегодня есть в наличии на складах Центра общественного здоровья, та вакцина и едет в прививочные центры. Я бы очень просил не спекулировать, потому что все 3 вакцины, которые есть сегодня в Украине – AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac имеют преквалификацию Минздрава, имеют системную регистрацию. Эти вакцины разрешены не только в Украине, а в странах с жесткой регуляторной политикой.

Кроме того, мы приняли закон, который каждого человека в Украине, который будет вакцинирован теми вакцинами, которые официально используют в Украине, застраховали на случай осложнения или в случае, не дай Бог, смерти.

Поэтому сегодня выбирать, какой именно вакциной прививаться, я считаю, это также манипуляционная история, которую, кстати, придумали, когда хотели, чтобы у нас компания "Биолек" изготовляла "Спутник V" в Украине. Поэтому мы даже приняли закон, запрещающий в Украине производить или использовать вакцину "Спутник", там так и написано.

Справка. Денис Шмыгаль 20 марта 2021 года заявил, что российская вакцина "Спутник V" не прошла необходимых стадий клинических исследований. Кроме того, Украина не может использовать препарат страны, с которой идет война.

А эти компенсации хоть кому-то были выплачены?

Будет случай – будет компенсация. Сейчас таких случаев в Украине нет. Среди 3 миллионов нет ни одного случая, который бы подлежал страховке.

Михаил Радуцкий в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

О непризнании CoronaVac в ЕС

Вопрос в том, что манипуляция возникла не в Украине, а на этапе Европы. Там говорят, что признают AstraZeneca, но не признают CoronaVac от Sinovac.

Мы поднимали этот вопрос, разговаривая с коллегами. Эта ситуация будет исправлена. Например, Германия заявила, что они будут пускать на свою территорию людей из третьих стран. Говорится о третьих странах не по развитию. Даже США для Евросоюза являются третьей страной.

Они (Германия – 24 канал) будут пускать на свою территорию, если эти люди будут иметь национальный сертификат или о вакцинации, или о том, что человек переболел не более, чем 3 месяца до момента въезда в эту страну. Там уже не становится требование о какой-то особой вакцине.

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Как нам объяснили это наши коллеги в Брюсселе? Кстати, это экс-министр здравоохранения Бельгии, которая сейчас является представительницей комиссии Монти и членом парламента Бельгии. Европейский регуляторный орган дал разрешение на использование на территории ЕС 7 вакцин. Сейчас не важно, какой из всех. AstraZeneca, кстати, там тоже есть.

Они законтрактовали именно то количество вакцин, которое им нужно. Действительно, они признают, что надо смотреть не на разрешение, а именно на квалификацию ВОЗ. Вакцина CoronaVac разрешена ВОЗ. Нам пообещали евродепутаты, что они решат этот вопрос.

На сегодня AstraZeneca признана в Европе. В Украине нет некачественных вакцин, это принципиальная позиция. Кстати, Турция, которая не является самой бедной в мире, использует CoronaVac. Объединенные Арабские Эмираты тоже используют CoronaVac. Это действительно неплохая вакцина.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала

У меня были споры с одним очень известным фармацевтическим ученым, это владелец одной из крупнейших фармкомпаний на юге Украины. Я ему тоже пытался так же, на привычном уровне, говорить это. Он говорил мне, что настаивает, просит и всем рекомендует, что надо прививаться CoronaVac. Столько мыслей у людей, но результат один.

Мы проверяли, проводили исследования на то, есть ли антитела после вакцин. Нет большой разницы в количестве антител при CoronaVac, CoviShield, AstraZeneca и Pfizer. Количество антител примерно одинаково.

О смешении вакцин

Вспомнили о смешении вакцин. Есть ли такое в Украине?

Если будет признана такая методика ВОЗ, то почему нет? Украина всегда использует установки ВОЗ.

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Все на этапе исследования еще?

Да, ни одна страна не стала смешивать вакцины. Просто ученые считают, что, скорее всего, если использовать несколько вакцин – будет большая защита. Однако это пока исследования, а не решение.

Об эффективности Pfizer и CoronaVac

Вакцина Pfizer имеет более высокую эффективность, чем CoronaVac. Это признано официально и производителями, и ВОЗ. При этом вакцина CoronaVaс не рекомендуется беременным женщинам. Pfizer колют чиновникам, нардепам, судьям и прокурорам, а беременным оставляют китайскую вакцину CoronaVac.

Это неправда. Еще раз говорю. Люди вакцинируются теми вакцинами, которые есть на складе Центра общественного здоровья в этот день. Примеров могу вам привести сколько угодно.

Осужденные – это тоже люди. Нацполиция – это тоже люди, которые оберегают наш покой. Мы сейчас говорим не о генералах, а о сержантах. Вооруженные силы – тоже люди, которые очень ценны для страны.

Что касается беременных, если есть в Киеве вакцина Pfizer – вакцинируют ней. Если завтра придет партия вакцины AstraZeneca, а Pfizer будет позже – в это время будут вакцинировать AstraZeneca. Это о том, что касается первых доз. Вторую будут делать именно той вакциной, какой была первая.



Радуцкий: "Люди вакцинируются теми вакцинами, которые есть на складе" / Фото "Слуги народа"

Вы знаете, что мы получаем вакцины практически каждую неделю. График поставок есть. Можно не идти прививаться неделю и ждать, что завтра в центрах будет не CoronaVac, а AstraZeneca.

У меня была интересная история. Опять же, не буду называть фамилию. Один депутат в прошлом, очень известный человек, сильно критиковал одну из вакцин. Он после выступления на одном из телеканалов спросил меня, как ему сделать вакцинацию.

Тогда действовал приказ Минздрава о вакцинации публичных людей. Я сказал: "Не вопрос, ты публичное лицо, под все критерии приказа Минздрава подпадаешь. Однако у меня есть одно условие. Ты едешь на свой округ, где ты избирался или собираешься избираться, и под камеры вакцинуешся". Он это выполнил. Вакцинировался тем препаратом, который еще 2 недели до того критиковал.

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После того через месяц он сдал анализ на антитела. У него было в 6 раз больше антител, чем у его коллеги после Pfizer. Он после того сказал: "Михаил, я понял. Это все особенности организма, но все вакцины работают".

Я очень благодарен этому человеку, потому что он до сих пор ходит и на всех эфирах говорит: "Уважаемые, не выбирайте вакцину. Выбирайте безопасность, чтобы не заболеть COVID-19".

Об остатках вакцины

По поводу Johnson & Johnson. Ее у нас нет, но хочется услышать, будет ли. Это вакцина, которую вводят одной дозой.

Ваш коллега только что сказал, что Pfizer – самая эффективная. Кстати, если брать в процентах доведенную защиту, в Johnson & Johnson она не больше, чем в CoronaVac. Да, это удобнее, потому что 1 доза.

В Голландии, рядом с Бельгией, есть завод Johnson & Johnson. Там вакцинируют и Johnson & Johnson, и AstraZeneca, и Pfizer. Я не видел, чтобы были очереди именно на Johnson & Johnson.



Радуцкий рассказал о вакцине Johnson & Johnson / Фото 24 канала

На вопрос об остатках я вам ответить не могу, но у нас нет в стране ситуации, что завтра в центрах или в семейных докторов не будет вакцины. Вакцина есть, она поступает ежедневно. Есть соглашение о 10 миллионах доз Pfizer. Есть, к сожалению, соглашение через международного посредника.

То, что делали "медицинские закупки" – вся вакцина поставлена. Через международного посредника, к сожалению, еще нет. Есть форс-мажор с Индией, но он как бы уже прошел и хочется увидеть вакцину.

О штамме Дельта

Сейчас мы перед опасностью нового штамма Дельта. Есть у нас сосед – Россия. Этот штамм мутирует. Ставят рекорды по количеству больных, количеству смертей. Впрочем, у нас до сих пор не перекрыта граница с Россией.

Это неправда.

Оттуда едут люди.

Это неправда. У нас, по рекомендациям СНБО, правительство ввело большие ограничительные меры для людей без разницы какого гражданства, следующих в Украину из таких стран как Северо-Восточные соседи.

У нас есть запрет на Индию, Великобританию, Португалию и Северные союзные страны. Будем называть их так. На сегодня эти люди не могут попасть, даже если это граждане Украины, но из этих стран. Они не могут попасть на территорию Украины без ПЦР-теста, не отправившись на самоизоляцию под контроль национальной полиции под контроль Центра общественного здоровья, пока не получат результат.

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Пересечь границу без сдачи такого теста, без загрузки приложения "Дий дома" на мобильный телефон они не могут. Им откажут в пересечении границы. Это правительство приняло такое решение.

Мне кажется, что прошло 2 недели с того времени. Это была рекомендация после совещания. Это не было заседания СНБО. Это было совещание под председательством Данилова. Я лично был на этом совещании и в тот же день правительство приняло такое постановление.

Обратите внимание! На заседании Совета нацбезопасности и обороны 23 июня обсудили шаги, которые помогут предотвратить распространение Дельта-штамма в Украине.

Поэтому нельзя сказать, что не закрыли границы, но мы с вами тоже понимаем, что мир достаточно глобальный. Могу сказать, что Испания не пускает к себе людей, которые возвращаются из Португалии.

Я общался с нашими представителями в Бельгии. Они говорят: "В аэропортах перекрыть можно, но вот на дорогах мы видим, что в Испанию заехать из Португалии есть такие дороги, где нельзя проконтролировать". А, имея еще оккупированные территории, имея контрольно-пропускные пункты, я не могу вам гарантировать.

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У нас нет железной стены, как у Израиля с Палестиной. Поэтому здесь такая история. К сожалению, мы не можем на 100% быть уверенными, но все меры пограничники выполняют. Это я лично проверил. Я вчера возвращался из Бельгии. И при мне человека с российским паспортом, который летел рейсом Стамбул – Киев (я через Стамбул летел из Брюсселя) не пустили. Отправили сдавать ПЦР-тест. Он не прошел границу Украины.

Несколько недель назад говорили, что у нас нет реагентов для определения Дельта-штамма. Завезли ли их уже? Можем определять, что это именно Дельта-штамм? Или для нас уже не так важно?

Нет, это важно. Опять же, согласно рекомендации ВОЗ предлагают проводить секвенирование не менее 1000 исследований в месяц. В Украине есть возможность собственными силами делать 120 исследований в месяц. Это одна частная лаборатория и одна академическая лаборатория.

Мы ожидаем, если поступят реагенты, но мы не имеем сегодня проблемы отправить по линии ВОЗ. Мы отправляем на исследование такие образцы в Лондон и Берлин. Не очень долго мы ждем результатов этих исследований. Поэтому сегодня от рекомендаций ВОЗ не сильно отходим.



Радуцкий прокомментировал распространение Дельта-штамма в Украине / Фото с фейсбука Радуцкого

После вакцинации мне сказали, что получить сертификат я смогу у семейного врача, если приду к нему с желтым листом бумаги, так как некоторые сертификаты, отпечатанные на белой бумаге не признают в Европе.

Фейк. Я сегодня вернулся из Европы. Я брал сегодня сертификат, напечатанный на белой бумаге. Только бы он был.

Во львовском аэропорту на борт не пускали пассажиров, которые должны были лететь в Германию и имели сертификаты с прививкой AstraZeneca южнокорейского производства. Работники аэропорта заявили, что Германия якобы признает только европейские вакцины, что является неправдой. И такое часто происходит в последнее время.

Мне тоже в Турции говорили, что "у вас ПЦР-тест, сделанный в Украине, а надо, чтобы вы сделали в Турции". После некоторых препирательств, представитель авиакомпании все-таки впустил. Вы знаете, там могла быть история в том, что сегодня украинские сертификаты еще никакие не зарегистрированы в Европе.

Поэтому главным пропуском для пересечения границы (для того, чтобы попасть на борт самолета, на борт авиакомпании) должен быть ПЦР-тест. Поэтому я думаю, что это не самоуправство львовских работников аэропорта, а требования были авиакомпании. Скорее всего.



Нардепа не хотели впускать на борт турецких авиалиний / Фото с фейсбука Радуцкого

Мне трудно так сказать, но так, как вы рассказали... Потому что я так же в такой ситуации был, но с турецкими авиалиниями. Это были работники стамбульского аэропорта. Работникам аэропорта не очень это и важно. Это важно для авиакомпании.

Здесь я бы советовал нашим гражданам, если возникает такой вопрос, требовать, чтобы на стойку подошел представитель авиакомпании. Там будет гораздо легче выяснить, потому что представителю аэропорта точно не принципиально. Но еще раз говорю, что человеческий фактор имеет, к сожалению, влияние. На сегодня сертификатов не существует как таковых. Есть бета-версия в "Дие".

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А их будут признавать в Европе?

Когда подпишут соглашение с Украиной. Кстати, Минцифры. Мне лично Панферов рассказывал после совещания у президента, что все ключи передали Европейскому Союзу, чтобы проверять наши электронные сертификаты. Они передали.

Теперь мы ждем, чтобы Европейский Союз акцептовал наши сертификаты. До того времени у нас есть ПЦР. Те сертификаты, которые есть, внутренние. Желтая бумага. Я понимаю, о чем вам говорили, поскольку в свое время были так называемые желтые сертификаты. Это, например, когда летели в Африку и тебе кололи некоторые вакцины. Это не связано с СOVID. Действительно, справка была желтого цвета от желтой лихорадки.

Здесь спрашивают о том, что человек сделал 2 вакцины китайским CoronaVac и когда можно получить сертификат?

У своего семейного врача.

О побочных действиях вакцины

Как переносят вакцины от коронавируса диабетики? И я бы добавила еще о том, что если есть генетические болезни, то кто даст гарантию, что вакцина не спровоцирует ухудшение здоровья.

К сожалению, никто из нас с вами, ни один врач, ни один президент, ни один глава правительства не является Господом Богом. Поэтому гарантию у нас может дать только страховая компания.

Правительство, понимая, что это все вакцины, они разрешены во всем мире сейчас только для экстренного использования. До конца мы не понимаем, что может быть какое-то осложнение, поэтому мы приняли закон.

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Украина защитила своих граждан. В случае, если будет осложнение – будет страховка от государства. Этот закон действует, к счастью, никто не обращался, нет осложнений. Что касается воздействия на диабетиков – гораздо лучше, чем COVID-19.

Скажите, тот человек, который умер на днях после вакцинации Pfizer в Винницкой области, его семья получит страховку?

А вы уже имеете решения судебно-медицинской экспертизы, что это именно от вакцины произошло? Я еще такого заключения не видел.

Что известно о смерти мужчины?

В Винницкой области 2 июля в 18:02 медики констатировали В Винницкой области 2 июля в 18:02 медики констатировали смерть 47-летнего мужчины, который в тот же день в 13:45 вакцинировался препаратом Pfizer. У других пациентов, которые прививались из одного флакона с умершим, – состояние удовлетворительное.

Мужчина вакцинировался, а через 4 часа умер.

Я вам еще раз говорю, мы уже помним с вами историю, как будто в Англии люди после АstraZeneca умирали, выходя из поликлиники. Но потом английская спецслужба МИ6 нашла, с какого сайта эта информация появилась в Великобритании.

Поэтому – будет заключение судебно-медицинской экспертизы, буду отвечать на вопросы. Сегодня заключение, что это именно является действием Pfizer – нет. Я могу только одно сказать – если это следствие вакцинации Pfizer, то государство выплатит компенсацию обязательно.

О СOVID-19 в Израиле

Почему Израиль выбрал только Pfizer для вакцинации? Израиль был и остается одним из тех, кто привил большое количество населения – более 70%. Но на сегодняшний день у них плюс 300 новых случаев заболевания.

Но не за сутки, а всего 300. Это очень важно.

Они говорят о том, что это такая вспышка впервые с марта.

Ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии ни от одного штамма. И тот Pfizer, который вы так восхваляете, имеет 94%. Во-вторых, в основном в Израиле болеют молодые люди, больше дети. Потому что ребенка не вакцинировали. Или это люди, которые не вакцинированы и находились за пределами страны, и вернулись. Такие данные от израильского Минздрава.

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Подростков в Украине будут вакцинировать?

Как только решит Минздрав. Сегодня подростков вакцинирует только Израиль.

О скандале с блогерами и вакциной

Они не в группе риска. Есть другая история с Pfizer. На днях в Киеве был другой скандал, когда модные блогеры в инстаграме купили якобы вакцинацию Pfizer в какой-то частной клинике и привились.

Это позор. И это может иметь очень плохие последствия для Украины в целом. Потому что Pfizer может приостановить поставки вакцин. И этого мы не можем допустить, поэтому я знаю, что лично Ляшко уже направил заявление в Национальную полицию, в Офис генпрокуратура о возможном преступлении. Следствие уже идет. И, я думаю, что здесь должны быть очень жесткие наказания, если такой случай был. А скорее всего, не было.

Перед эфиром я звонил министру, информация такова: заявления лично для Ляшко и Министерства здравоохранения есть в полиции и в Офисе генпрокурора. И я почему-то верю в то, что это будет доведено до конца, потому что здесь могут быть последствия не только для этой клиники, но и, к сожалению, для страны, которая в этом не виновата. Поэтому здесь очень важно довести это следствие до логического конца.