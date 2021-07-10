За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, вибір вакцини є маніпуляційною історією. Крім того, політик пояснив, як відбувається відбір, яким препаратом щеплять українців.

Перша частина інтерв'ю COVID-19, вакцинація і колективний імунітет: інтерв'ю Радуцького про те, чого чекати українцям

Про вакцинацію Pfizer

Поговорімо про тих людей, яких не треба переконувати у вакцинації, які вже давно успішно вакцинувалися американською вакциною Pfizer, зокрема народні депутати, українські чиновники, прокурори, судді. Вони отримали вакцину Pfizer американського виробництва. Ви, до речі, чим вакцинувалися?

Я – AstraZeneca.

Ви – AstraZeneca. У Верховній Раді депутатів вакцинували Pfizer.

Я ж вам говорив, як би мені не хотілось казати щось погане про опозиціонерів, вакцинувались CoronaVac деякі мої колеги. Не ображайтесь, але зараз трішки маніпулятивна історія відбувається. Бо вакциною Pfizer на сьогодні (8 липня – 24 канал) 645 тисяч осіб в Україні вакцинували.

Я особисто знаю, що вакциною Pfizer провакцинували всіх мешканців будинків для літніх людей. Вакциною Pfizer дуже багато провакцинували київських медичних працівників, і не тільки київських. Вакцина Pfizer була серед звичайного складу (не серед генералів) Збройних сил України, Нацполіції України.

Я особисто бачив, як вакцинували звичайних патрульних, не міністра, не заступника міністра. Вакциною Pfizer сьогодні вакцинують колективи. МОЗ дозволив надавати заявки від 50 людей для того, щоб їх приїхали і провакцинували за місцем праці.



Радуцький розповів про вакцинацію в Україні / Фото 24 каналу

Як відбувається відбір, яким препаратом вакцинують? Яка вакцина сьогодні є в наявності на складах Центру громадського здоров'я, та вакцина і їде до вакцинальних центрів. Я б дуже просив не спекулювати, бо всі 3 вакцини, які є сьогодні в Україні – AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac мають прекваліфікацію МОЗу, мають системну реєстрацію. Ці вакцини дозволені не тільки в Україні, а у країнах з жорсткою регуляторною політикою.

Крім того, ми ухвалили закон, який кожну людину в Україні, яка буде провакцинована тими вакцинами, які офіційно використовують в Україні, застрахували на випадок ускладнення або на випадок, не дай Боже, смерті.

Тому сьогодні обирати, якою саме вакциною вакцинуватись, я вважаю, це також маніпуляційна історія, яку, до речі, вигадали, коли хотіли, щоб в нас компанія "Біолік" виготовляла "Супутник V" в Україні. Тому ми навіть ухвалили закон, який забороняє в Україні виробляти або використовувати вакцину "Супутник", там так і написано.

Довідка. Денис Шмигаль 20 березня 2021 року заявив, що російська вакцина "Супутник V" не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень. Крім того, Україна не може використовувати препарат країни, з якою триває війна.

А ці компенсації хоч комусь були виплачені?

Буде випадок – буде компенсація. Наразі таких випадків в Україні немає. Серед 3 мільйонів немає жодного випадку, який би підлягав під страховку.

Михайло Радуцький у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Про невизнання CoronaVac в ЄС

Питання в тому, що маніпуляція виникла не в Україні, а на етапі Європи. Там кажуть, що визнають AstraZeneca, але не визнають CoronaVac від Sinovac.

Ми підіймали це питання, розмовляючи з колегами. Ця ситуація буде виправлена. Наприклад, Німеччина заявила, що вони пускатимуть на свою територію людей з третіх країн. Мовиться про треті країни не за розвитком. Навіть США для Євросоюзу є третьою країною.

Вони (Німеччина – 24 канал) пускатимуть на свою територію, якщо ці люди матимуть національний сертифікат або про вакцинацію, або про те, що людина перехворіла не більше, ніж 3 місяці до моменту в'їзду в цю країну. Там вже не стає вимога про якусь особливу вакцину.

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Як нам пояснили це наші колеги в Брюсселі? До речі, це ексміністерка охорони здоров'я Бельгії, яка зараз є представницею комісії Монті і членкинею парламенту Бельгії. Європейський регуляторний орган дав дозвіл на використання на території ЄС 7 вакцин. Зараз не принципово, які з усіх. AstraZeneca, до речі, там теж є.

Вони законтрактували саме ту кількість вакцин, яка їм потрібна. Справді, вони визнають, що треба дивитись не на дозвіл, а саме на кваліфікацію ВООЗ. Вакцина CoronaVac дозволена ВООЗ. Нам пообіцяли євродепутати, що вони розв'яжуть це питання.

На сьогодні AstraZeneca визнана в Європі. В Україні немає неякісних вакцин, це принципова позиція. До речі, Туреччина, яка не є найбіднішою у світі, використовує CoronaVac. Об'єднані Арабські Емірати теж використовують CoronaVac. Це дійсно непогана вакцина.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В мене були сперечання з одним дуже відомим фармацевтичним вченим, це власник однієї з найбільших фармкомпаній на півдні України. Я йому теж намагався так само, на звичному рівні, казати це. Він казав мені, що наполягає, просить і усім рекомендує, що треба вакцинуватись CoronaVac. Стільки думок у людей, але результат один.

Ми перевіряли, робили дослідження на те, які антитіла є після вакцин. Немає великої різниці в кількості антитіл при CoronaVac, CoviShield, AstraZeneca і Pfizer. Кількість антитіл приблизно однакова.

Про змішування вакцин

Згадали про змішування вакцин. Чи є таке в Україні?

Якщо буде визнана така методика ВООЗ, то чому ні? Україна завжди використовує настанови ВООЗ.

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Все на етапі дослідження ще?

Так, жодна країна не почала змішувати вакцини. Просто вчені вважають, що, найімовірніше, якщо використовувати кілька вакцин – буде більший захист. Однак це поки дослідження, а не рішення.

Про ефективність Pfizer і CoronaVac

Вакцина Pfizer має вищу ефективність, ніж CoronaVac. Це визнано офіційно і виробниками, і ВООЗ. При цьому вакцина CoronaVaс не рекомендована вагітним жінкам. Pfizer колють чиновникам, нардепам, суддям та прокурорам, а вагітним залишають китайську вакцину CoronaVac.

Це неправда. Ще раз вам кажу. Люди вакцинуються тими вакцинами, які є на складі Центру громадського здоров'я в цей день. Прикладів можу вам навести скільки завгодно.

Засуджені – це теж люди. Нацполіція – це теж люди, які оберігають наш спокій. Ми зараз говоримо не про генералів, а про сержантів. Збройні сили – теж люди, які дуже цінні для країни.

Щодо вагітних, якщо є в Києві вакцина Pfizer – вакцинують нею. Якщо завтра прийде партія вакцини AstraZeneca, а Pfizer буде пізніше – в цей час будуть вакцинувати AstraZeneca. Це про те, що стосується перших доз. Другу робитимуть саме тією вакциною, якою була перша.



Радуцький: "Люди вакцинуються тими вакцинами, які є на складі" / Фото "Слуги народу"

Ви знаєте, що ми отримуємо вакцини практично щотижня. Графік поставок є. Можна не йти вакцинуватись тиждень і чекати, що завтра в центрах буде не CoronaVac, а AstraZeneca.

В мене була цікава історія. Знову ж таки, не називатиму прізвище. Один депутат у минулому, дуже відома людина, сильно критикував одну з вакцин. Він після виступу на одному з телеканалів запитав мене, як йому зробити вакцинацію.

Тоді діяв наказ МОЗ про вакцинацію публічних людей. Я сказав: "Не питання, ти є публічною особою, під всі критерії наказу МОЗ підпадаєш. Однак в мене є одна умова. Ти їдеш на свій округ, де ти обирався чи збираєшся обиратися, і під камери вакцинуєшся". Він це виконав. Вакцинувався тим препаратом, який ще 2 тижні до того критикував.

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Після того через місяць він здав аналіз на антитіла. У нього було в 6 разів більше антитіл, ніж в його колеги після Pfizer. Він після того сказав: "Михайло, я зрозумів. Це все особливості організму, але всі вакцини працюють".

Я дуже дякую цій людині, бо вона досі ходить і на всіх ефірах каже: "Шановні, не обирайте вакцину. Обирайте безпеку, щоб не захворіти на COVID-19".

Про залишки вакцини

Щодо Johnson & Johnson. Її в нас немає, але хочеться почути, чи буде. Це вакцина, яку вводять одною дозою.

Ваш колега щойно сказав, що Pfizer – найефективніша. До речі, якщо брати у відсотках доведеного захисту, то у Johnson & Johnson він не більший, ніж у CoronaVac. Так, це зручніше, бо 1 доза.

У Голландії, поруч з Бельгією, є завод Johnson & Johnson. Там вакцинують і Johnson & Johnson, і AstraZeneca, і Pfizer. Я не бачив, щоб були черги саме на Johnson & Johnson.



Радуцький розповів про вакцину Johnson & Johnson / Фото 24 каналу

На запитання про залишки я вам відповісти не можу, але у нас немає в країні ситуації, що завтра у центрах чи в сімейних лікарів не буде вакцини. Вакцина є, вона надходить щодня. Є угода про 10 мільйонів доз Pfizer. Є, на жаль, угода через міжнародного посередника.

Те, що робили "медичні закупівлі" – вся вакцина поставлена. Через міжнародного посередника, на жаль, ще ні. Є форс-мажор з Індією, але він ніби вже пройшов і хочеться побачити вакцину.

Про штам Дельта

Зараз ми перед небезпекою нового штаму Дельта. Є у нас сусід – Росія. Цей штам мутує. Ставлять рекорди за кількістю хворих, кількістю смертей. Втім, у нас досі не перекритий кордон з Росією.

Це неправда.

Звідти їдуть люди.

Це неправда. У нас, за рекомендаціями РНБО, уряд запровадив великі обмежувальні заходи для людей без різниці якого громадянства, які прямують в Україну з таких країн як Північно-Східні сусіди.

У нас є заборона на Індію, Велику Британію та Португалію і Північні союзні країни. Називатимемо їх так. На сьогодні ці люди не можуть потрапити, навіть якщо це громадяни України, але з цих країн. Вони не можуть потрапити на територію України без ПЛР-тесту, не відправившись на самоізоляцію під контроль національної поліції, під контроль Центру громадського здоров'я, доки не отримають результат.

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Перетнути кордон без здачі такого тесту, без завантаження додатку "Дія" на мобільний телефон. Вони не можуть. Їм відмовлять в перетині кордону. Це уряд прийняв таке рішення.

Мені здається, що минуло 2 тижні з того часу. Це була рекомендація після наради. Це не було засідання РНБО. Це була нарада під головуванням Данілова. Я особисто був на цій нараді і в той самий день уряд ухвалив таку постанову.

Зверніть увагу! На засіданні Ради нацбезпеки і оборони 23 червня обговорили кроки, які допоможуть запобігти поширенню Дельта-штаму в Україні.

Тому не можна сказати, що не закрили кордони, але ми з вами теж розуміємо, що світ досить глобальний. Можу сказати, що Іспанія не пускає до себе людей, які повертаються з Португалії.

Я спілкувався з нашими представниками в Бельгії. Вони кажуть: "В аеропортах перекрити можна, але от на дорогах ми бачимо, що в Іспанію заїхати з Португалії є такі дороги, де не можна проконтролювати". А, маючи ще окуповані території, маючи контрольно-пропускні пункти, я не можу вам гарантувати.

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У нас немає залізної стіни, як в Ізраїля з Палестиною. Тому тут така історія. На жаль, ми не можемо на 100% бути впевненими, але всі заходи прикордонники виконують. Це я особисто перевірив. Я вчора повертався з Бельгії. І при мені людину з російським паспортом, яка летіла рейсом Стамбул – Київ (я через Стамбул летів з Брюсселю) не пустили. Відправили здавати ПЛР-тест. Він не пройшов кордон України.

Кілька тижнів тому говорили, що у нас немає реагентів для визначення Дельта-штаму. Чи завезли вже їх? Чи можемо визначати, що це саме Дельта-штам? Чи для нас вже не так важливо?

Ні, це важливо. Знову ж таки, за рекомендацією ВООЗ, пропонують проводити секвенування не менше ніж 1 тисяча досліджень на місяць. В Україні є можливість власними силами робити 120 досліджень на місяць. Це одна приватна лабораторія і одна академічна лабораторія.

Ми чекаємо, якщо надійдуть реагенти, але ми не маємо сьогодні проблеми відправити по лінії ВООЗ. Ми відправляємо на дослідження такі зразки в Лондон та Берлін. Не дуже довго ми чекаємо результатів тих досліджень. Тому сьогодні від рекомендацій ВООЗ не сильно відходимо.



Радуцький прокоментував поширення Дельта-штаму в Україні / Фото з фейсбуку Радуцького

Після вакцинації мені сказали, що отримати сертифікат я зможу у сімейного лікаря, якщо прийду до нього з жовтим листочком паперу, тому що деякі сертифікати надруковані на білому папері не визнають в Європі.

Фейк. Я сьогодні повернувся з Європи. Я брав сьогодні сертифікат надрукований на білому папері. Аби він був.

У львівському аеропорту на борт не пускали пасажирів, які мали відлітати до Німеччини й мали сертифікати із щепленням AstraZeneca південнокорейського виробництва. Працівники аеропорту заявили, що Німеччина нібито визнає лише європейські вакцини, що є неправдою. І таке часто стається останнім часом.

Мені теж в Туреччині казали, що "у вас ПЛР-тест, зроблений в Україні, а треба, щоб ви зробили в Туреччині". Після деяких сперечань, представник авіакомпанії все-таки впустив. Ви знаєте, там могла бути історія в тому, що сьогодні українські сертифікати ще ніякі не зареєстровані в Європі.

Тому головною перепусткою для перетину кордону (для того, щоб потрапити на борт літака, на борт авіакомпанії) має бути ПЛР-тест. Тому я думаю, що це не самоуправство львівських працівників аеропорту, а вимоги були авіакомпанії. Найімовірніше.



Нардепа не хотіли впускати на борт турецьких авіаліній / Фото з фейсбуку Радуцького

Мені важко так сказати, але так, як ви розповіли… Бо я так само в такій ситуації був, але з турецькими авіалініями. Це були працівники стамбульського аеропорту. Працівникам аеропорту не дуже це й принципово. Це принципово для авіакомпанії.

Тут я б радив нашим громадянам, якщо виникає таке питання, вимагати, щоб на стійку підійшов представник авіакомпанії. Там буде набагато легше з'ясувати, бо представнику аеропорту точно не принципово. Але ще раз кажу, що людський фактор має, на жаль, вплив. На сьогодні сертифікатів не існує як таких. Є бета-версія в "Дії".

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А їх визнаватимуть в Європі?

Коли підпишуть угоду з Україною. До речі, Мінцифри. Мені особисто Панфьоров розповідав після наради в президента, що всі ключі передали Європейському Союзу, щоб перевіряти наші електронні сертифікати. Вони передали.

Тепер ми чекаємо, щоб Європейський Союз акцептував наші сертифікати. На той час, в нас є ПЛР. Ті сертифікати, які є, внутрішні. Жовтий папір. Я розумію, про що вам казали, бо свого часу були так звані жовті сертифікати. Це, наприклад, коли летіли в Африку і тобі кололи деякі вакцини. Це не пов'язано з СOVID. Дійсно, довідка була жовтого кольору від жовтої лихоманки.

Тут питають про те, що людина зробила 2 вакцини китайським CoronaVac і коли можна отримати сертифікат?

У свого сімейного лікаря.

Про побічні дії вакцини

Як переносять вакцини від коронавірусу діабетики? І я б додала ще про те, що якщо є генетичні хвороби, то хто дасть гарантію, що вакцина не спровокує погіршення здоров'я.

На жаль, ніхто з нас з вами, ні один лікар, ні один президент, ні один голова уряду не є Господом Богом. Тому гарантію у нас може дати тільки страхова компанія.

Уряд, розуміючи, що це всі вакцини, вони дозволені усьому світі зараз тільки для екстреного використання. До кінця ми не розуміємо, що може бути якесь ускладнення, тому ми прийняли закон.

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України захистила своїх громадян. На випадок, якщо буде ускладнення – буде страховка від держави. Цей закон діє, на щастя, ніхто не звертався, немає ускладнень. Що стосується дії на діабетиків – набагато краще ніж COVID-19.

Скажіть, той чоловік, який помер днями після вакцинації Pfizer на Вінниччині, його родина отримає страховку?

А ви вже маєте рішення судово-медичної експертизи, що це саме від вакцини сталося? Я ще такого заключення не бачив.

Що відомо про смерть чоловіка? У Вінницькій області 2 липня о 18:02 медики констатували У Вінницькій області 2 липня о 18:02 медики констатували смерть 47-річного чоловіка, який того ж дня о 13:45 вакцинувався препаратом Pfizer. У інших пацієнтів, які щепились з одного флакона з померлим, – стан задовільний.

Людина вакцинувалась, а через 4 години померла.

Я вам ще раз кажу, ми вже пам'ятаємо з вами історію, як начебто в Англії люди після АstraZeneca помирали, виходячи з поліклініки. Але потім англійська спецслужба МІ6 знайшла, з якого сайту ця інформація з'явилася у Великій Британії.

Тому – буде заключення судово-медичної експертизи, буду відповідати на питання. Сьогодні заключення, що це саме є дія Pfizer немає. Я можу тільки одне сказати – якщо це буде наслідок вакцинування Pfizer, то держава виплатить компенсацію обов'язково.

Про СOVID-19 в Ізраїлі

Чому Ізраїль обрав тільки Pfizer для вакцинації? Ізраїль був і залишається одним із тих, хто вакцинував велику кількість населення – понад 70% . Але на сьогоднішній день у них плюс 300 нових випадків захворювання.

Але не на добу, а всього 300. Це дуже принципово.

Вони говорять про те що це такий спалах вперше від березня.

Жодна вакцина не дає стовідсоткової гарантії від жодного штаму. І той Pfizer, який ви так вихваляєте, має 94%. По-друге, в основному в Ізраїлі хворіють молоді люди, більше діти. Бо дітей не вакцинували. Або ці люди, які не вакциновані і перебували поза межами країни, і повернулись. Такі дані від ізраїльського МОЗ.

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Підлітків в Україні будуть вакцинувати?

Як тільки вирішить МОЗ. Сьогодні підлітків вакцинує тільки Ізраїль.

Про скандал з блогерами та вакциною

Вони не в групі ризику. Є інша історія з Pfizer. Днями в Києві був інший скандал, коли модні блогери в інстаграмі купили начебто вакцинацію Pfizer в якійсь приватній клініці і щепилися.

Це ганьба. І це може мати дуже погані наслідки для України в цілому. Бо Pfizer може призупинити постачання вакцин. І цього ми не можемо допустити, тому я знаю, що особисто Ляшко вже скерував заяви до Національної поліції, до Офісу генпрокуратура про можливий злочин. Слідство вже йде. І, я думаю, що тут мають бути дуже жорсткі покарання, якщо такий випадок був. А скоріш за все, був.

Перед ефіром я телефонував міністру, інформація така: заяви особисто для Ляшка і Міністерства охорони здоров'я є в поліції і в Офісі генпрокурора. І я чомусь вірю в те, що це буде доведено до кінця, бо тут можуть бути наслідки не тільки для цієї клініки, а й, на жаль, для країни, яка в тому не винна. Тому тут дуже принципово довести це слідство до логічного кінця.