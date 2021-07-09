Швейцарія стане першою з країн Європейського економічного простору, яку приєднають до електронної системи ЄС.

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Крістіан Віганд заявив, що з 9 липня швейцарські паспорти вакцинації визнаватимуть на тих же умовах, що й цифрові COVID-сертифікати країн ЄС.

Єврокомісія ухвалила сьогодні рішення, яке гарантує, що сертифікати COVID-19, які видає Швейцарія, вважатимуться еквівалентними цифровим COVID-сертифікатам ЄС,

– наголосив речник ЄС.

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