Про це в "Перехресному допиті" на 24 каналі розповів депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він зазначив, що немає проблеми з можливістю отримати вакцину. Необхідне лише бажання людей.

До теми Радуцький розповів, скільки українців перехворіли на COVID-19 безсимптомно

Радуцький наголосив, що наприкінці 2020 року в Україні готових щепитися було близько 43%. У 2021 їхня кількість зросла до понад 50%.

"Це дуже втішні цифри, але хотілося б 70% чи 80%, як у цивілізованих країнах. Росте довіра до Міністерства охорони здоров'я", – повідомив політик.

Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації (ці перемовини на фінальній стадії), то охочих стане більше,

– сказав Радуцький.

В Україні потужна антивакцинальна кампанія

Михайло Радуцький сказав, що медійно та в соцмережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Проте в Україні, за його словами, кількість охочих отримати імунізацію, зростає.

Депутат 7 липня взяв участь у засіданні в Брюсселі, яке організувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Також там були зустрічі з європейськими депутатами.

Радуцький пояснив, що антивакцинальна кампанія є не лише в Україні. Єдина різниця із закордоном в тому, що, наприклад, в Бельгії не хочуть вакцинуватися молоді люди, бо почули, що хвороба вражає літніх людей. В Україні молодь більш обізнана.

Читайте також Україна має можливості для виявлення штаму Дельта, – Радуцький

Повне інтерв'ю з Михайлом Радуцьким: дивіться відео

Останні новини про вакцинацію в Україні