На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. За його словами, часто цей злочин чинять ще й за російські гроші.

До теми Три безглуздих виправдання антивакцинаторів, які легко спростувати

Антивакцинаторство – злочин

Михайло Радуцький наголосив, що "95% людей в реанімаціях – це люди невакциновані". Депутат зі "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань здоров'я нації переконаний, що "найбільший злочин сьогодні – це боротьба з вакцинацією".

Ми можемо забезпечити все що завгодно, 200 лікарів на 1 хворого, але вони все одно, на жаль, не зможуть допомогти, якщо йде важке ускладнення COVID-19, особливо Дельти,

– зазначив нардеп.

І нагадав, що "СБУ тільки за останній місяць викрила понад 60 тисяч ботів, які працювали за гроші однієї країни – це вже доведено – саме по антивакцинальній кампанії".

Мовиться, вочевидь, про Росію. Як зазначено на сайті Служби безпеки України, ця країна веде не тільки фізичну війну проти українців, а й гібридну:

Щоб зірвати національну програму вакцинації.

Виправдати збройну агресію Кремля на Сході України.

І дискредитувати українську владу.

Також Радуцький розкритикував позицію деяких своїх колег-депутатів, які не хочуть вакцинуватися. Він упевнений, що буквально днями "вхід до Верховної Ради без сертифіката про вакцинацію заборонять".

Зверніть увагу: Михайло Радуцький не вказав, скільки конкретно депутатів вакциновані. Але, на його думку, мовиться тільки про 60 – 65%.

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