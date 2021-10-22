На цьому наголосив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації та член фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький. За його словами, часто цей злочин чинять ще й за російські гроші.
До теми Три безглуздих виправдання антивакцинаторів, які легко спростувати
Антивакцинаторство – злочин
Михайло Радуцький наголосив, що "95% людей в реанімаціях – це люди невакциновані". Депутат зі "Слуги народу" та голова комітету Ради з питань здоров'я нації переконаний, що "найбільший злочин сьогодні – це боротьба з вакцинацією".
Ми можемо забезпечити все що завгодно, 200 лікарів на 1 хворого, але вони все одно, на жаль, не зможуть допомогти, якщо йде важке ускладнення COVID-19, особливо Дельти,
– зазначив нардеп.
І нагадав, що "СБУ тільки за останній місяць викрила понад 60 тисяч ботів, які працювали за гроші однієї країни – це вже доведено – саме по антивакцинальній кампанії".
Мовиться, вочевидь, про Росію. Як зазначено на сайті Служби безпеки України, ця країна веде не тільки фізичну війну проти українців, а й гібридну:
- Щоб зірвати національну програму вакцинації.
- Виправдати збройну агресію Кремля на Сході України.
- І дискредитувати українську владу.
Також Радуцький розкритикував позицію деяких своїх колег-депутатів, які не хочуть вакцинуватися. Він упевнений, що буквально днями "вхід до Верховної Ради без сертифіката про вакцинацію заборонять".
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- У цьому ж ефірі лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні в Одеській області звернувся до антивакцинаторів: "Ваші права буде дотримано, але ви помрете разом із ними на порозі лікарні – бо класти вас буде нікуди".
- Лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що осінь 2021 року може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені. Він також жорстко сказав противникам вакцинації: "Якщо у когось ще мізки залишилися – будь ласка, зробіть щеплення".