Потужну заяву лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районної лікарні, що на Одещині, зробив в ефірі програми "Право на владу".

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Ваші права буде дотримано, але помрете разом ви з ними на порозі лікарні, бо класти вас буде нікуди,

– сказав Іван Черненко.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 373 552 людини.

Із них отримали одну дозу – 8 373 550 людей, дві дози – 6 743 615 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом – 15 117 165 щеплень проти коронавірусної хвороби.

Зверніть увагу! Ігор Кузін заявив, що в Україні у 2022 році планують почати ревакцинацію населення проти COVID-19.