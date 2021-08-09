Чоловік у своїх ефірах закликав слухачів та глядачів не вакцинуватись від COVID-19. Йому було 65 років.

До теми Насміхався над щепленням: блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу у США

Дік Фаррел підтримував політику Дональда Трампа. Він називав головного санітарного лікаря США Ентоні Фаучі "божевільним брехуном".

У червні 2021 року він активно закликав людей не вакцинуватись від коронавірусу. Однак згодом ведучий і сам заразився COVID-19.

Фарррел закликав вакцинуватись

Чоловіка госпіталізували й він начебто змінив свою позицію. Фаррел закликав щепитися свою близьку подругу і антивакцинаторку Емі Лі Хейр. Він написав, що коронавірус – це не жарт.

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Статистика коронавірусу у США / Графіка Мінфіну