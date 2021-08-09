Чоловік у своїх ефірах закликав слухачів та глядачів не вакцинуватись від COVID-19. Йому було 65 років.
До теми Насміхався над щепленням: блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу у США
Дік Фаррел підтримував політику Дональда Трампа. Він називав головного санітарного лікаря США Ентоні Фаучі "божевільним брехуном".
У червні 2021 року він активно закликав людей не вакцинуватись від коронавірусу. Однак згодом ведучий і сам заразився COVID-19.
Фарррел закликав вакцинуватись
Чоловіка госпіталізували й він начебто змінив свою позицію. Фаррел закликав щепитися свою близьку подругу і антивакцинаторку Емі Лі Хейр. Він написав, що коронавірус – це не жарт.
Коронавірус в США: головне
- За 8 серпня 2021 року у США виявили 36 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.
- У Штатах схвалені 3 вакцини від коронавірусу: Johnson&Johnson, Moderna та Pfizer/BioNTech.
- Станом на 9 серпня повністю вакцинованих у країні вже понад 166 мільйонів людей.
Статистика коронавірусу у США / Графіка Мінфіну