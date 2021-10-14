Однак сучасна "людина розумна" живе в умовах демократії, тому відповідає: "Почекайте, мені треба все добре обдумати". Після цього громадяни вже діляться на 2 категорії.

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Перші – на свій страх і ризик обирають щеплення і отримують певну свободу дій: подорожі, кіно, кафе та спортзали. Загалом більш-менш нормальне, майже "до пандемічне" життя.

Другі – навпаки. Вони обирають не ризикувати й не щеплюватися, бо не така вже ця хвороба й смертельна, бо "не дуже мені до тієї Європи й хотілося і взагалі у мене гарний імунітет".



Вакцинація стала актуальним питанням для українців / Фото 24 каналу

Це в кращому випадку. У гіршому – це не вакцинація, а чіпування. Та й хіба можна довіряти тому, що науковці розробили лише за рік?

У Європі – протести

У Європі відбулася чергова хвиля масових протестів. На вулиці вийшли ті, хто не бажає вакцинуватися і вважає, що влада не має права їх до цього примушувати.

Цього разу антивакцинаторські настрої вирували у Римі, через що закрили метро й навіть скасували деякі рейси, бо працівники авіакомпаній також страйкували.

Робили це, як вміють італійці, голосно – з фаєрами, гучномовцями, биттям посуду чи вітрин на вулиці.



Сутички у Римі між антивакцинаторами та поліцією / Фото La Presse

Тобто тільки задумайтесь на хвилину, ті, хто стверджує, що влада не має права їх змушувати жити довго й щасливо, думають, що можуть вчиняти безлади й бити вітрини того ж таки малого бізнесу, який і так постраждав через кляту пандемію.

До слова, вони також вимагали скорочення робочого часу за збереження зарплати, запровадження універсального доходу, переоцінки системи нарахування пенсій, відродження соціальної держави та інвестицій у школи й транспорт.

Тобто традиційно – "за все гарне й проти всього поганого", щоб вже точно не дарма вийшли.

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Найцікавіше, що більшість європейців стають менш принциповими у питаннях вакцинації, якщо їм, наприклад, за це запропонують гроші. Виявляється, що питання таки не у здоров'ї, а в тому, що влада має стимулювати вас жити?

Схожі акції-заохочення практикували й в Україні – автомобіль розігрували, велосипеди, самокати. Однак вакцинуватися люди так і "не кинулись".

Чому? Будьмо чесними, на етапі очікування і завезення вакцин питання комунікації з населенням у Міністерстві охорони здоров'я банально провалили. Людям не пояснили базових речей.

Це вакцина, вона необхідна, щоб ти жив. Якшо житемеш ти, то житимуть й інші. Тоді ти не звинувачуватимеш себе у їхній смерті.

Як захоохочували до вакцинації

Як на мене, геніальну кампанію вигадали в американському місті Шарлотт. Там кілька тижнів вулицями їздив катафалк з надписом "Не вакцинуйтесь!". Внизу була примітка, що авто належить "Похоронному бюро Уілмора".

Однак коли люди починали шукати цю назву в інтернеті, то потрапляли на сторінку з красномовним повідомленням: "Зробіть вакцинацію зараз. Якщо ні, то до швидкої зустрічі".

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Клік на вакцинацію спрямовував користувачів на сайт місцевої служби охорони здоров'я з інформацією про те, де зробити щеплення.

Варто зауважити, то "Похоронного бюро Уілмора" взагалі не існує. Трюк із чорним гумором вигадало одне місцеве рекламне агентство. Усе для того, щоб люди зайвий раз подумали – хочуть вони жити чи ні.

Чому обов'язково робити щеплення

Подумати закликаю вас і я. Тому готова дати відповідь на 3 перестороги для тих, хто не бажає щеплюватися.

Перша пересторога

"У мене гарний імунітет, я мало хворію, тому легко перенесу хворобу". Якщо ви з тих, хто вважає саме так, то скажу, що у вас може бути найкращий імунітет у світі, але ви не підтвердите й не спростуєте свою теорію поки не захворієте.

Коронавірус – це завжди рулетка. Або він вас, або ви його. Шанси у всіх рівні.



Вакцина є важливим кроком у боротьбі з COVID-19 / Фото 24 каналу

Банальний приклад: восени або ж навесні, коли відчуваєте що от-от занедужаєте, ви приходите додому й або випиваєте лікувальний чай, або дістаєте горілку з перцем, а потім заїдаєте це все часником, щоб він поборовся з усіма інфекціями у вашому організмі.

Так от, у випадку з коронавірусом вакцина і є лікувальним чаєм, горілкою з перцем або зубчиком часнику. Вона бореться з інфекцією, поки ви спите або займаєтеся своїми справами.

Вона так само, як і народні методи, не гарантує, що ви не захворієте. Просто у певний момент вакцина зробить усе, щоб вас захистити.

Друга пересторога

"Спочатку говорили, що треба лише одне щеплення, потім 2, а згодом – 3". Скажіть, скільки взагалі треба щеплень, щоб захиститися від COVID-19? Нехай вибачать мені лікарі за такі порівняння, але...

Коли людина, наприклад, дізнається, що хвора на онкологію, то вона не приходить до лікаря з проханням точно сказати, скільки потрібно буде операцій. Вона просить лише забрати хворобу з організму.

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Коронавірус, звісно, не рак, але це та сама зараза у вашому організмі. Скільки потрібно буде "операцій", тобто щеплень, щоб її здолати? Стільки, скільки потрібно.

Третя пересторога

"Вакцина має побічні ефекти, які ще до кінця не дослідили". Тут лише скажу, що все у цьому житті має свій побічний ефект.

Будь-яка операція на тілі людини загрожує її життю. Ніхто й ніколи не дасть вам цілковитої гарантії, що все буде добре. Однак це вас ж це не зупиняє. То чому зупиняє вакцинація?



Вакцинація необхідна для досягнення колективного імунітету / Фото Getty Images

Якщо ви з тих, хто вважає, що його хочуть чіпувати, то й вам теж хочу сказати – вакцинуйтесь. Однак перед цим купіть магніти.

"Експерти" на сайтах перепродажу стверджують, що вони допомагають. Ви ж їм більше довіряєте, правда?

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Якщо ж без жартів, то точно хочу вас застерегти від придбання сертифікатів про вакцинацію без щеплення.

Така покупка "модної послуги" – це злочин і проти здорового глузду, і проти людей, які втратили можливість скористатися цими дозами, бо їх просто викинуть, і проти тих, кого вони заразять, коли самі таки захворіють.

Бережіть себе та близьких. Мийте руки з милом, тримайте дистанцію і вакцинуйтеся, щоб жити довго та щасливо.