В то же время эта сфера набирает обороты. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге.

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По его словам, локдаун будет иметь плохое влияние на рост внутреннего валового продукта.

Мы не планируем вводить локдаун. Мы не хотим вводить локдаун. Потому что наша экономика набирает обороты,

– подчеркнул Шмигаль.

Он пояснил, что в Украине в 2021 году ожидается рост ВВП на минимум 3,5%. "Хотелось бы иметь 4%. Но проблема с энергетическим газовым кризисом, с четвертой волной пандемии, конечно, влияет на экономику", – сказал премьер.

Отметим! В Минэкономики сообщили, что сейчас экономика Украины восстанавливается вдвое медленнее, чем падала в 2020 году.

Пандемию можно побороть

При введении красных зон (как в каждой отдельной области, так и в государстве в целом) вводятся соответствующие ограничения. Государство, как отметил Шмигаль, потеряло миллиарды гривен из бюджета на доставку вакцины в Украину.

"70% вакцинированного населения означает, что пандемию фактически поборют и мы сможем снимать ограничения в государстве", – выразил надежду премьер.

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