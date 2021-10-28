Верховная Рада в сентябре 2021 года приняла законопроект о предотвращении распространения коронавируса, тогда и ввела штрафы. Конечно, уже нашлись первые штрафники.
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В столице оштрафовали кафе "свободных людей"
Одно из столичных заведений решило принимать посетителей, наплевав на карантин. Однако, хорошо помня о свободе человека.
"Нам не важно, имеете ли вы маску или нет, вакцинировались или нет – мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье. Ведь именно это право есть у каждого свободного человека", – так себя рекламирует заведение Nebos в соцсети, такую же табличку владельцы вывесили на дверях.
Ресторан позиционирует себя "местом свободных людей". Впрочем, карантинных мероприятий никто не отменял. На заведение пожаловались сами киевляне, и туда наведалась полиция. Однако даже после рейда, позиция совладелицы не изменилась.
"Мы не нарушали никакого права ни одного человека. Никого не обидели. К нам пришла полиция и начала не очень правомерно обращаться с нашими сотрудниками. Они сейчас в таком подвешенном эмоциональном состоянии", – возмутилась совладелица на странице заведения в соцсети.
Заставили заплатить директора львовской гимназии
Не все прислушиваются к введенным правилам карантина и в школах. Директора львовской гимназии оштрафовали на 34 тысячи гривен за нарушение противоэпидемических мер. Все потому, что она не прекратила очное обучение, хотя вакцинированных против коронавируса учителей было менее 80%.
Антивакцинаторов тоже наказывают
В то же время штрафуют за устройство митингов против прививок и карантинных ограничений. На днях в Одессе на одного из организаторов подобного мероприятия составили админпротокол. Впрочем, по мнению министра здравоохранения, антивакцинаторы были всегда.
Антивакцинальное движение не появился в COVID-19. Он просто показал его актуальность, очень сильно показал актуальность. И не только в Украине.
Ситуация с COVID-19 в Украине: последние новости
- За минувшие сутки, 27 октября, из-за увеличения больных COVID-19 7 областей попали в красную зону карантина.
- Между тем премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, почему в Украине пока не планируют вводить локдаун.
- Кроме того, в Украине разрешили вакцинировать против коронавируса всех детей в возрасте от 12 лет, но есть условия.