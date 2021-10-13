Поліцейські звертатимуть увагу зокрема на дотримання маскового режиму, роботу розважальних закладів та громадського харчування й дотримання нових норм перевезення.

Зверніть увагу СБУ долучать до контролю за дотриманням карантинних обмежень

Де посилять контроль

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, посилений контроль потрібен у 16 областях, які перейшли до помаранчевої зони. Тому правоохоронці пильно контролюватимуть дотримання карантинних норм у цих регіонах. Для цього МОЗ, Держпродспоживслужба та Національна поліція напрацьовують необхідні механізми відповідальності. Наприклад, за дотримання норм під час міжобласних поїздок відповідатимуть власне перевізники. За масові заходи, зокрема спортивні, відповідатимуть організатори.

Голова Національної поліції Ігор Клименко відзначив, що питання діяльності закладів харчування, розважальних закладів, нічних клубів та ринків є критичним.

Уряд, розуміючи, що бізнес, який платить громадянам заробітну плату та наповнює бюджет держави, має працювати, встановив можливість їхньої роботи навіть у «червоній» зоні. Обов’язковою умовою такої роботи є також підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності,

заявив Клименко.

Крім того, керівник Національної поліції зазначив, що в правоохоронців уже встановлені на робочих планшетах спеціальні додатки для зчитування сертифікатів про вакцинацію.

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