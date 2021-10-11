Про це представники СБУ заявили під час наради з питань протидії COVID-19 під головуванням Володимира Зеленського. Вони також доповіли про боротьбу з підробкою ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів.

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Під час наради Зеленський вкотре наголосив на необхідності роз'яснювальних робіт щодо обмежень, які запроваджуватимуть.

Також президентові доповіли про вакцинацію в Україні та можливість внести зміни до постанови Кабміну про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Наприклад, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію.

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів затвердив перелік нових обмежень на міжобласні перевезення. Пасажирів на рейси пропонують допускати лише за наявності COVID-сертифікату.

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