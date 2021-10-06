Найближчим часом внесуть на голосування постанову щодо відвідування парламенту.

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Депутати, преса та інші зможуть заходити до Ради та комітетів за наявності таких документів:

  • сертифіката про вакцинацію;
  • довідки, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;
  • ПЛР-теста, який дійсний 3 дні.

Ситуація з коронавірусом в Україні

  • захворіли – 2 428 518 осіб;
  • одужали – 2 273 382 громадян;
  • померли – 57 526 пацієнтів.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що декілька областей уже наступного тижня можуть перейти до червоної зони.