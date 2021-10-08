Оскільки кількість хворих на COVID-19 невпинно зростає з кожним днем, а поширення інфекції пов'язане з недотриманням карантинних обмежень, у поліції нарешті вирішили провести показовий рейд підземкою Києва.

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Результати перевірки навряд можна назвати приголомшливими, оскільки маскового режиму у столиці не існує як такого вже дуже давно.

Порушують цілком свідомо



З дотриманням карантину в Києві геть погано / Фото "Обозревателя"

Більшість з порушників навіть після зауважень відмовлялися вдягати маску та усувати порушення.

Ті, хто взагалі йшов у метро без засобів захисту, нерідко пояснювали порушення тим, що забули маску.

Втім, знайшлися й ті, хто прямо пояснював, що штрафи сплачувати не збирається, а захворіти вони нібито не бояться.

На зауваження журналістів про дотримання карантину пасажири метро реагували агресивно.

Здебільшого порушники вдягали маски, як тільки бачили поліцейських. Ті ж, хто цього не робив, намагалися виправдатися, аби уникнути покарання.

Порушників рятувала прибиральниця



Пасажири київського метро носять маски під носом / Фото "Обозревателя"

Як зазначили кореспонденти "Обозревателя", доки у вестибюлі станції тривали перевірки, внизу прибиральниця голосно попереджала пасажирів про рейд та вмовляла надягти маску. Ймовірно, саме через це кількість виявлених порушників була значно меншою, аніж зазвичай.