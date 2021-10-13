Полицейские будут обращать внимание в частности на соблюдение масочного режима, работу развлекательных заведений и общественного питания, а также соблюдение новых норм перевозки.

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Где усилят контроль

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, усиленный контроль нужен в 16 областях, которые перешли в оранжевую зону. Поэтому правоохранители будут пристально контролировать соблюдение карантинных норм в этих регионах. Для этого Минздрав, Госпродпотребслужба и Национальная полиция нарабатывают необходимые механизмы ответственности. Например, за соблюдение норм во время межобластных поездок будут отвечать собственно перевозчики. За массовые мероприятия, в частности спортивные, будут отвечать организаторы.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что вопрос деятельности заведений питания, развлекательных заведений, ночных клубов и рынков является критическим.

Правительство, понимая, что бизнес, который платит гражданам заработную плату и наполняет бюджет государства, должен работать, установило возможность их работы даже в "красной" зоне. Обязательным условием такой работы является также подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности,

– заявил Клименко.

Кроме того, руководитель Национальной полиции отметил, что у правоохранителей уже установлены на рабочих планшетах специальные приложения для считывания сертификатов о вакцинации.

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