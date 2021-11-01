Мужчина гордо кичился тем, что его заведение не придерживается установленных государством правил, и призвал единомышленников последовать такому примеру.

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Вместо сертификатов – "декларация независимости"

Ресторатор на камеру показал бумагу, которую подписывают все посетители кафе. Он назвал ее "декларацией независимости". Показательно, что она была напечатана только на русском и английском языках. Следовательно, владелец Nebos не только нарушает карантин, но и игнорирует обязательность обслуживания клиентов на государственном языке.

Призвал киевлян к саботажу

В ролике злостный нарушитель призвал своих гостей прикрываться этим псевдодокументом в спорах с полицией и в транспорте.

Что же касается QR-кодов COVID-сертификатов, то их автор ролика также предложил игнорировать и демонстрировать органам контроля посторонние символы.

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О масках никто не слышал

На видео ресторатор даже не пытается скрывать, что его работники находятся без масок, как и посетители. На столах возле клиентов не видно никаких средств индивидуальной защиты.

Не покаялись даже под угрозой штрафа

В конце октября в Nebos уже провозгласили себя "пространством свободных людей" и начали демонстративно принимать посетителей без масок.

Такая позиция заведения возмутила многих киевлян, и они массово начали ставить ресторану плохие оценки в Google.

Огласка привлекла к Nebos внимание полиции и Госпродпотребслужбы. В конце концов в ресторане провели рейд и составили протокол об админправонарушениях.

Теперь его владельцам грозит штраф от 17 до 170 тысяч гривен.

Владелец ресторана Nebos похвастался нарушением карантина / Скриншоты видео

Ресторан Nebos в Киеве работает без масок и сертификатов: видео