Раніше у Nebos заявили, що у закладі можуть збиратись люди, у яких немає сертифікатів з щеплення проти коронавірусу.
Тим часом Працівників медлабораторії у Києві викрили на масовій підробці COVID-тестів
Ресторан оголосив себе "зоною вільних людей"
Ресторан закликав приходити усіх, хто проти карантинних обмежень та проведення імунізації проти COVID-19. Персонал порушував правила карантину, через це у заклад навідалась поліція. Правоохоронці склали за це адміністративний протокол.
Заклад обклеїли обмежувальною стрічкою / Фото "Бабель"
На закладі розмістили написи "Біологічна небезпека" / Фото "Бабель"
Ресторан продовжував працювати, попри червону зону
Зазначимо, що 1 листопада власник Nebos оприлюднив відео, у якому зазначив, що ресторан працюватиме попри всі обмеження червоної зони. Начебто і персонал, і відвідувачі можуть не носити маски та не мати сертифікатів по вакцинацію.
Раніше Без вакцинації та навіть маски: у Києві антивакцинаторське кафе запрошує "вільних людей"
На камеру чоловік продемонстрував папірець, який назвав "декларацією незалежності", який мали підписувати відвідувачі. До свого прикладу ресторатор закликав доєднатись і колег по бізнесу.