Ранее в Nebos заявили, что в заведении могут собираться люди, у которых нет сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Тем временем Работников медлаборатории в Киеве уличили в массовой подделке COVID-тестов

Ресторан объявил себя "зоной свободных людей"

Ресторан призвал приходить всех, кто против карантинных ограничений и проведения иммунизации против COVID-19. Персонал нарушал правила карантина, поэтому заведение посетила полиция. Правоохранители составили за это административный протокол.



Заведение обклеили ограничительной лентой / Фото "Бабель"



На заведении разместили надписи "Биологическая опасность" / Фото "Бабель"

Ресторан продолжал работать, несмотря на красную зону

Отметим, что 1 ноября владелец Nebos обнародовал видео, в котором отметил, что ресторан будет работать при всех ограничениях красной зоны. Якобы и персонал, и посетители могут не носить маски и не иметь сертификатов о вакцинации.

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На камеру мужчина продемонстрировал бумажку, которую назвал "декларацией независимости", которую должны были подписывать посетители. К своему примеру, ресторатор призвал присоединиться и коллег по бизнесу.