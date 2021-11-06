Ранее в Nebos заявили, что в заведении могут собираться люди, у которых нет сертификатов о вакцинации против коронавируса.
Тем временем Работников медлаборатории в Киеве уличили в массовой подделке COVID-тестов
Ресторан объявил себя "зоной свободных людей"
Ресторан призвал приходить всех, кто против карантинных ограничений и проведения иммунизации против COVID-19. Персонал нарушал правила карантина, поэтому заведение посетила полиция. Правоохранители составили за это административный протокол.
Заведение обклеили ограничительной лентой / Фото "Бабель"
На заведении разместили надписи "Биологическая опасность" / Фото "Бабель"
Ресторан продолжал работать, несмотря на красную зону
Отметим, что 1 ноября владелец Nebos обнародовал видео, в котором отметил, что ресторан будет работать при всех ограничениях красной зоны. Якобы и персонал, и посетители могут не носить маски и не иметь сертификатов о вакцинации.
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На камеру мужчина продемонстрировал бумажку, которую назвал "декларацией независимости", которую должны были подписывать посетители. К своему примеру, ресторатор призвал присоединиться и коллег по бизнесу.