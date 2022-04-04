Бородянка зазнала масштабних руйнувань: відео того, як зараз виглядає містечко

Містечку Бородянка, що на Київщині, російські загарбники завдали масштабних руйнувань. У мережі оприлюднили кадри того, як воно тепер виглядає.

У Міністерстві оборони України зазначили, що коли ворог захлинувся від швидкого нападу на Україну колонами загарбницької техніки, він перейшов до тактики звірства – обстрілювати мирні міста.

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Росіяни завдали руйнувань Бородянці

У відомстві повідомили, що містечко Бородянка, що на Київщині, зазнало масштабних руйнувань.

Окупант навмисно обстріляв житлові квартали, багатоповерхівки та приватні будинки,

– зазначили в Міноборони.

Там додали, що під вогонь загарбників потрапив реабілітаційний центр Міністерства у справах ветеранів. Загалом росіяни атакували місця із великим скупченням мирних людей.

У міністерстві запевнили, що держава-агресорка відповість за скоєне звірство. А все, що ворог зруйнував, обов'язково відбудують.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резінков заявив, що українські захисники зламали плани Кремля.

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