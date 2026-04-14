14 квітня, 09:19
У Броварах стався теракт, є поранений, – ЗМІ
У Броварах на Київщині 14 квітня прогримів вибух. Ймовірно, у приватному секторі стався теракт.
Це поліція Київщини підтвердила Суспільному.
Що відомо про вибух у Броварах?
Як передає видання, у Броварах зранку 14 квітня пролунав вибух у приватному секторі. Внаслідок нього постраждав чоловік.
Джерела "РБК-Україна" припускають, що це був теракт та міг вибухнути саморобний вибуховий пристрій.
Продробиці події поліція пообіцяла надати згодом.