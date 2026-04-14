У Броварах стався теракт, є поранений, – ЗМІ

У Броварах на Київщині 14 квітня прогримів вибух. Ймовірно, у приватному секторі стався теракт.

Це поліція Київщини підтвердила Суспільному.

Що відомо про вибух у Броварах?

Як передає видання, у Броварах зранку 14 квітня пролунав вибух у приватному секторі. Внаслідок нього постраждав чоловік.

Джерела "РБК-Україна" припускають, що це був теракт та міг вибухнути саморобний вибуховий пристрій.

Продробиці події поліція пообіцяла надати згодом.