Про це повідомила пресслужба поліції Києва та сам нардеп.

Що сталося в Києві?

Зі слів нардепа, близько 6:50 ранку він перебував вдома у Києві та помітив невідомого громадянина, який намагався розбити скло автомобіля цеглою. Біля чоловіка також була каністра з невідомою сумішшю.

Я вибіг за ним, він почав тікати. За метрів двісті від місця події мені вдалося його наздогнати,

– розповів Ігор Гузь.

Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, також є свідки. За словами нардепа, зловмисником був уродженець Луганської області.

Гузь додав, що за зовнішніми ознаками та поведінкою це була людина не з числа організаторів, а радше виконавець. Він припустив, що йдеться про схему, коли для таких дій залучають соціально вразливих осіб і дають їм відповідні завдання.

Переконаний, що це явна спроба залякування виключно через мою позицію, ймовірно, у боротьбі проти московської церкви,

– наголосив політик.

Зловмисника затримали на місці / Фото: Ігор Гузь

У поліції Києва також підтвердили інцидент. Правоохоронці зазначили, що близько 7:00 години до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бульварно-Кудрявській невідомий чоловік пошкодив цеглиною бічне скло позашляховика Land Rover, який належить місцевому мешканцю.

Патрульні поліцейські прибули на місце поліції та затримали правопорушника на місці злочину – ним виявився 53-річний чоловік.

Зазначається, що правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею про хуліганство.

