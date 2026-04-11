Про це повідомила пресслужба поліції Києва та сам нардеп.
Що сталося в Києві?
Зі слів нардепа, близько 6:50 ранку він перебував вдома у Києві та помітив невідомого громадянина, який намагався розбити скло автомобіля цеглою. Біля чоловіка також була каністра з невідомою сумішшю.
Я вибіг за ним, він почав тікати. За метрів двісті від місця події мені вдалося його наздогнати,
– розповів Ігор Гузь.
Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група, також є свідки. За словами нардепа, зловмисником був уродженець Луганської області.
Гузь додав, що за зовнішніми ознаками та поведінкою це була людина не з числа організаторів, а радше виконавець. Він припустив, що йдеться про схему, коли для таких дій залучають соціально вразливих осіб і дають їм відповідні завдання.
Переконаний, що це явна спроба залякування виключно через мою позицію, ймовірно, у боротьбі проти московської церкви,
– наголосив політик.
Зловмисника затримали на місці / Фото: Ігор Гузь
У поліції Києва також підтвердили інцидент. Правоохоронці зазначили, що близько 7:00 години до них надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бульварно-Кудрявській невідомий чоловік пошкодив цеглиною бічне скло позашляховика Land Rover, який належить місцевому мешканцю.
Патрульні поліцейські прибули на місце поліції та затримали правопорушника на місці злочину – ним виявився 53-річний чоловік.
Зазначається, що правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за статтею про хуліганство.
Кримінальні події в Україні: останні новини
В центрі Луцька 6 квітня дівчина поцілила зі зброї у тролейбус. Внаслідок стрілянини пошкоджено вікно громадського транспорту. На щастя, обійшлося без постраждалих, хоча в момент події на площі було людно.
Нещодавно стрілянина також сталася у Києві. В одному з районів столиці між двома компаніями виникла сварка, під час неї 33-річний чоловік кілька разів вистрілив із травматичного пістолета. Внаслідок події ніхто не постраждав, а поліція вилучила пристрій та внесла справу за статтею про хуліганство.
У Рівному 4 квітня просто посеред вулиці чоловік висмикнув чеку з гранати й погрожував її підірвати. Щоб вгамувати зловмисника, поліціянти вступили з ним у переговори, які тривали три години.