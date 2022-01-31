На бульварі Шевченка помітили лакшері-таксі Bentley: фото несподіваного екіпажу

У Києві на бульварі Шевченка помітили незвичне таксі. Містян спантеличило, що послуги з перевезення надавав елітний автомобіль Bentley. Його фото оприлюднили у мережі 31 січня.

На цікавий екіпаж звернув увагу ексочільник Дніпровської обласної ради Гліб Пригунов. Він пожартував, що життя київських багатіїв настільки важке, що ті вже змушені таксувати.

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Серед версій – розкрутка та втілення дитячої мрії

Натомість у коментарях під добіркою світлин люди висловили абсолютно різні припущення з приводу того, як авто преміумкласу могло опинитися в службі таксі.

Дехто зауважив, що використання елітних авто – абсолютно нормальна практика у багатьох сервісах.

Інші користувачі припустили, що таким чином служба вирішила привернути до себе увагу нових клієнтів.

Частина користувачів взагалі вирішила, що забезпечена людина таксує для душі й таким чином втілює свою заповітну мрію дитинства.



Користувачі припустили, що хтось із забезпечених людей може так втілювати дитячу мрію стати таксистом / Фото з фейсбуку Гліба Пригунова

Розгадка не забарилася

Втім згодом частина здогадок коментаторів таки підтвердилася. Адже під дописом відповідь залишила Анастасія Саракуз – директорка з комунікацій служби "Еліт Таксі". Вона зазначила, що ця компанія є офіційною службою таксі міста Києва й люкс-автівка справді належить їм.



Виявилося, що люкс-авто належить службі "Еліт Таксі" / Фото з фейсбуку Гліба Пригунова

Елітні не лише авто, але й тарифи

Наприкінці 2021 року столичні таксі приголомшили користувачів своїми тарифами. Наприклад, 24 грудня, коли у Києві був сильний снігопад, в деяких службах вони майже зрівнялися з вартістю бюджетного авіаквитка до Берліна.

Текст публікації Гліба Пригунова:

Важке життя київських багатіїв – змушені таксувати. Мандруйте Україною.