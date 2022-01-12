На чолі зі Святогором: київські доґхантери труять собак поруч з "япомогабоксами"

Псевдоактивісти, які займаються вбивством чотирилапих, розмістили у соцмережах інструкцію з отруєння собак. Місцями для свого злочину доґхантери обрали "япомогабокси", де харчуються безпритульні тварини.

Інформацією про чергові злочинні акції доґхантерів, яких очолює славнозвісний шкуродер Олексій Святогор, оприлюднили на офіційній сторінці "япомога" у соцмережах. За словами зоозахисників, ненависники тварин об'єдналися в угрупуванні з назвою "Адреси доброти".

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Зловмисники називають себе "справжніми волонтерами" та роздають поради, як вбити тварин.

Додають до води антифриз



Інструкції шкуродерів по вбиванню тварин / Скриншот спільноти "Адреси доброти"

Доґхантери закликали всіх киян надсилати їм адреси місць проживання безпритульних собак. Крім того, вони почали розсилати інформацію про те, "як не залишити тварин без води під час морозу".

Аби вода не замерзала, зловмисники закликали додавати до неї антифриз, який є смертельним не тільки для чотирилапих, але й для людей.

Відомий ненависник собак Олексій Святогор, розмістив пост із закликом "допомогати" у своєму фейсбуці. Він зазначив, що "розміщувати миски з отрутою треба у місцях, де харчуються тварини".



Святогор не припиняє діяти / Скриншот сторінки Олександра Святогора



Моя команда – НЕ годує безпритульних поблизу боксів. НІКОЛИ. Якщо ви бачите поряд із боксом миску з будь-чим – це провокація. Терміново викидайте її у смітник! Ще раз – жодних мисок біля боксу. Труїти, ось це їх план,

– написали на сторінці "япомога".

Підозрюють у вбивстві понад 500 собак

Скандального Олексія Святогора активісти вважають лідером київських доґхантерів. Чоловіка підозрюють у катуванні та вбивстві понад 500 тварин. 29 листопада 2021 Київський апеляційний суд виправдав зловмисника по справі про пропаганду насильства над тваринами. Ані сам шкуродер, ані його адвокат у судовому засіданні участь не брали. Сам Святогор неодноразово казав, що не бачить у своїй діяльності жодної аморальності. Крім того, він публічно погрожував зоозахисникам розправою.