"Не просто так": історик Кіпіані пояснив, чому Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі

У ніч проти 15 червня Росія масовано атакувала Київ. Під удар потрапила Києво-Печерська лавра.

Історик і журналіст Вахтанг Кіпіані пов'язав прямий удар по Лаврі з помстою росіян за виселення РПЦ з території заповідника.

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Навіщо Росія атакувала Києво-Печерську Лавру?

За словами історика, влучання у святиню не було випадковим. Воно було свідомим і цілеспрямованим. У такий спосіб Москва хотіла помститися українцям за "небажання бути росіянами".

Так, кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Крім того, біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам'ятник гетьману Мазепі.

Зауважимо, що окупанти вдарили дроном по даху Успенського собору. Виникла пожежа площею 800 квадратних метрів. Внаслідок атаки пошкоджена велика кількість об'єктів верхньої частини будівлі.

Гасіння займання на даху Успенського собору: дивіться відео

Пожежа у Києво-Печерській лаврі / Фото ДСНС

Нагадаємо, що процес виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври розпочався навесні 2023 року.

29 березня 2023 року закінчився термін дії договору, за яким монастир УПЦ МП безоплатно користувався десятками об'єктів Нижньої лаври. Представники заповідника розпочали роботу комісії для перевірки та повернення майна державі.

Виселення супроводжувалося сутичками, блокуванням роботи комісій, а також судовими позовами.

Колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) отримав підозру від СБУ, зокрема за розпалювання релігійної ворожби) та був відправлений під арешт.Реєстрація ПЦУ.

Зауважимо, що у грудні 2022 року чоловічий монастир "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра" був офіційно зареєстрований як частина ПЦУ.