Як змінився Київ за роки Незалежності України: підбірка цікавих фото

Цього року Україна святкує 30 річницю Незалежності. Ми зібрали цікаві фотографії столиці нашої держави – Києва, який за ці роки став зовсім іншим містом.

За останні 30 років Київ став справжнім європейським мегаполісом. Це сучасне місто зі своїми проблемами, але є в української столиці неперевершений шарм, якого немає в жодного іншого містечка на Землі. Поглянемо, як вона змінилось.

До теми Як змінився Київ за 100 років: цікава добірка фотографій

Майдан Незалежності

Головну площу країни на початку незалежності (з 1991 року) "пригнічував" величезний бовван – пам'ятник Леніну. Саме з його демонтажу розпочалась перебудова Майдану.



Демонтаж пам'ятника Жовтневої революції. вересень 1991 року / Фото Олени Насирової

На цьому місці зараз стоїть тріумфальна колона – "Монумент Незалежності", який побудували у 2000 – 2001 році під час реконструкції Майдану.



Монумент незалежності / Фото Pedro J Pacheco

До цього це була звичайна площа із багатьма фонтанами.



Таким був Майдан у Києві в останні роки СРСР / Фото "Мій Київ"

У 2002 році збудували ТЦ "Глобус", який став одним із найперших торгових центрів в столиці. Урочисте відкриття відбулося під час святкування дня міста. У торговому центрі розмістилися 70 магазинів, кілька кафе і навіть McDonald's.



Майдан Незалежності сьогодні / Фото wikimedia

"Олімпійський"

Центральний стадіон столиці й головну арену країни побудували в 1923 році. Через два роки споруді виповниться один вік – тобто, 100 років.



Таким раніше був Олімпійський стадіон у Києві / Фото retroua

Спортивний комплекс пережив кілька реконструкцій. Остання завершилася у 2011 році, яку зробили до Євро-2012.



Сучасний спорткомплекс "Олімпійський" / Фото wikimediaї

Цікаво Де безпечно погуляти в Києві під час карантину: місця столиці, які треба відвідати

"Палац Спорту"

А ось на місці "Гуллівера" раніше була кінцева зупинка трамваю. Він ходив туди аж до 2005 року, а потім лінію демонтували. Зараз навіть незвично бачити трамвайні колії на фотографії.



Такий вигляд мало місце, де зараз стоїть "Гулівер" / Фото retroua

Новий торговий центр побудували досить швидко. А на тому місці, де раніше були трамвайні колії, зараз розташовується паркувальна зона.



"Гулівер" і район поряд зараз / Фото "Мій Київ"

"Героїв Дніпра"

Не впізнати й площу біля метро "Героїв Дніпра". Спочатку там був відкритий майданчик, де розташовувалось багато магазинчиків й вуличний ринок.



Площа на "Героїв Дніпра" до реконструкції / Фото "Мій Київ"

Однак, все змінилося у 2016 році, коли було оголошено про будівництво чергового торгового центру.



Тепер площа на Героїв Дніпра має такий вигляд / Фото "Наш Київ"

Його будівництво не обговорював тільки ледачий. Хтось погрожував, що на станції впаде стеля, а хтось навпаки – підтримував ініціативу.

Гостинний двір

Є у Києві місця, які мають навіть гірший вигляд, ніж 30 років тому. До них, на жаль, відноситься Гостинний двір.

Його звели аж у 1809 році та відтоді він пережив чимало бід. До 2012 року у Дворі вели торгівлю й навіть проводили торгові ярмарки. А після з'явився проєкт реконструкції, який досі не реалізували.



Гостинний двір до 2013 року / Фото "Мій Київ"

Так вигляд будинок має зараз. У 2013 році в будівлі сталася пожежа, після цього її так й не відновили.



Гостинний двір після пожежі / Фото пресслужби КМДА

Контрактова площа

Сама Контрактова площа, де й розташовується Гостинний двір, змінилась на краще. Зовсім нещодавно, у 2014 році, територія біля метро заставили різними МАФами.



МАФи на Контрактовій / Фото "Наш Київ"

Їх прибрали, й тепер вигляд площі змінився на багато краще.



Сучасний вигляд Контрактової площі в Києві / Фото delo.ua

ЦУМ

Центральний універмаг на Хрещатику відкрили ще в 1936 році. У 80-х роках будівлю реконструювали й у такому вигляді вона стояла до 2012 року – тоді вирішили її оновити. Втім, справа затягнулась й ЦУМ відкрили у 2016 році.

Київський ЦУМ до реконструкції та зараз / Фото "Вгороде" та Сomplexv

Радимо ознайомитися Невідомі факти про Київ: як добре ви знаєте рідне місто

Вигляд на Лівий берег

Поки люди є зайнятими своїми буденними турботами, місто росте. Зокрема, дуже змінився Лівий берег. Сьогодні та 30 років тому – це 2 зовсім різних місця. На Сучасному Лівобережжі зелень замінили багатоповерхівки. Щоправда, прекрасний вигляд на Дніпро все ж залишився.



Вигляд на Лівий берег 30 років тому / Фото LifezPortal



Сучасний Лівий Берег Києва / Фото livejournal

30 років тому Україна здобула Незалежність. Відтоді Київ справді змінився та став набагато кращим. Не порівняти з тим, що було за радянської влади. Українська столиця сьогодні – по-справжньому сучасне європейське місто. Ми дуже його любимо та пишаємося.