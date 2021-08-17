Парад, та концерти: як у Києві відзначатимуть День Незалежності

17 серпня 2021 , 15:04

Джерело:

КМДА

Святкування 30 річниці Незалежності України у Києві буде дуже масштабним. Про це свідчить програма заходів на 21 – 24 серпня.

На честь Дня Прапора та 30 річниці Незалежності України у Києві проведуть понад 70 заходів. То ж, на вихідні мешканців та гостей столиці очікує багато чого цікавого та захоплюючого.

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Найгучніші заходи до Дня Незалежності у Києві

23 серпня

  • Установчий саміт Кримської платформи у КВЦ "Парковий";
  • Саміт перших леді та джентльменів на території Софії Київської;
  • Церемонія підняття Державного прапора України на території музею історії України у Другій світовій війні;
  • Показ сучасних видів озброєння на Михайлівській площі та Володимирському проїзді;
  • Урочисті заходи та концерти біля районних адміністрації Києва.

24 серпня

  • Концерт та парад військ на Хрещатику та Майдані Незалежності;
  • Урочисте проходження катерів Дніпром у річковому порті та Трухановому острові, а також прольот авіації;
  • Марш захисників України 2021;
  • Фестиваль "Ветеранфест" у парку "Володимирська гірка";
  • Концерт на НСК "Олімпійському";
  • Мультимедійний артпроєкт "Єднаймося!" на плавучій баржі-сцені навпорти парку "Наталка";
  • Міжнародний чемпіонат з воркауту у Центральному парку культури й відпочинку;

План заходів до Дня Незалежності у Києві: документ

 

 

Автор: Олексій Чибісов