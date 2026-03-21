У деяких районах Києва зникло світло та вода
У мережі повідомляють, що на лівому березі Києва подекуди сталися знеструмлення. Також оприлюднюють повідомлення про перебої з водопостачанням.
Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Чому у Києві немає світла?
У Києві на лівому березі раптово зникло світло та водопостачання, зокрема, є інформація про знеструмлення у Дніпровському та Деснянському районах. Станом на момент публікації КМДА та ДТЕК не коментували ситуацію.
Згідно з оприлюдненою у мережі інформацією, ймовірно, таке знеструмлення може бути спричинене аварією. Утім, вочевидь офіційну інформацію місцева влада оприлюднять дещо згодом після з'ясування усіх обставин.
У мережі пишуть про спалах перед знеструмленням: дивіться відео
Зверніть увагу! У зв'язку із ситуацією, Київпастранс повідомив про затримки руху тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к через відсутність напруги в контактній мережі.