У деяких районах Києва зникло світло та вода

У мережі повідомляють, що на лівому березі Києва подекуди сталися знеструмлення. Також оприлюднюють повідомлення про перебої з водопостачанням.

Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Чому у Києві немає світла?

У Києві на лівому березі раптово зникло світло та водопостачання, зокрема, є інформація про знеструмлення у Дніпровському та Деснянському районах. Станом на момент публікації КМДА та ДТЕК не коментували ситуацію.

Згідно з оприлюдненою у мережі інформацією, ймовірно, таке знеструмлення може бути спричинене аварією. Утім, вочевидь офіційну інформацію місцева влада оприлюднять дещо згодом після з'ясування усіх обставин.

Зверніть увагу! У зв'язку із ситуацією, Київпастранс повідомив про затримки руху тролейбусів № 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к через відсутність напруги в контактній мережі.

