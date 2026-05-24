За 20 днів до свята: дівчина втратила свою весільну сукню в полум'ї ТЦ "Квадрат" у Києві

Під час масованого обстрілу Києва 24 травня однією з мішеней окупантів став торговий центр "Квадрат" – він повністю вигорів через наслідки атаки. А разом із ним згоріли й мрії та життєві плани багатьох людей. Наречена віддала своє весільне вбрання на ушивку, проте забрати його вже не судилося.

Про це Дар'я Слєсаренко розповіла в мережі Threads. Користувачки стали пропонувати дівчині власні сукні, щоб підтримати її.

Актуально Як зараз виглядає знищений вщент ТЦ у Києві: рятувальники показали відео з дрона

Як Дар'я втратила сукню в ТЦ "Квадрат"?

Дівчина поділилася вкрай прикрою ситуацією: її весільний наряд просто згорів разом із усім, що було в ТЦ "Квадрат". І сталося це всього-на-всього за 20 днів до моменту, який має стати одним із найщасливіших у її житті.



Дівчина втратила свою весільну сукню через пожежу в ТЦ "Квадрат" / Скриншот 24 Каналу з мережі

Історія Дар'ї розчулила користувачів, її ланцюжок за лічені години набрав майже 20 тисяч уподобайок. Разом із тим, дівчата активізувалися з підтримкою: багато хто писав із пропозицією власної сукні, щоб якось зарадити ситуації.

Судячи з коментарів, ви ще до весілля можете встигнути відкрити весільний салон! Бувають Тредс, в яких я закохуюсь в українців сильніше. Це один з них,

– написала одна з користувачок.

У мережі намагалися всіляко допомогти нареченій, чия сукня згоріла в ТЦ "Квадрат": дивіться скриншоти 24 Каналу

Де ще у Києві фіксували наслідки атаки?

Протягом ночі столиця зазнала численних атак – наслідки зафіксовано приблизно на 40 локаціях у різних частинах міста. Відомо про щонайменше двох загиблих і понад 60 поранених.

Під час масованої комбінованої атаки в ніч на 24 травня вперше з часів Другої світової було пошкоджено будівлю Міністерства закордонних справ України. У відомстві заявили, що удари російських військ були спрямовані по історичному центру Києва. У різних районах пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, поблизу станції метро Київського метрополітену "Лук'янівська" внаслідок влучання згорів ринок, також зазнав пошкоджень ресторан McDonald's.

У центрі міста, зокрема на Хрещатику, у багатьох будівлях вибило вікна, також пошкоджено відділення Укрпошта на Майдані Незалежності. Окремо повідомляється про руйнування Національного музею "Чорнобиль" унаслідок обстрілів.