Дрифт із Alyona Alyona на Софійській площі: відмивають бруківку та підрахують збитки – відео

Після дрифту під час знімання кліпу Alyona Alyona на Софіївській площі в Києві зранку 10 серпня вирішили скласти акт збитків. Це пояснили тим, що могло пошкодитися покриття. Наразі бруківку вже почали відчищати.

Цей акт складуть на компанію, яка проводила зйомки. Про це повідомив заступник гендиректора Київавтодору Олександр Павловський.

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Наслідки дрифту на Софіївській площі / Фото "Цензор.net"

Площу чистять коштом компанії

Слід зазначити, що компанія викликала туди клінінгову службу, яка чистить бруківку. Проте в Київавтодорі припускають, що покриття на площі могло зіпсуватися.

Через це після очищування площі туди приїдуть фахівці, які будуть оцінювати стан бруківки. Якщо пошкодження все ж будуть, зловмисникам доведеться компенсувати вартість ремонту.

Сліди легко відмиваються

Прибиральники, які там працюють розповіли, що сліди очищуються досить легко. Вони також повідомили, що загальне прибирання площі може зайняти 2 – 3 дні.

В результаті на площі пошкоджено понад 2 тисячі квадратних метрів мощення. Важливо, що ця площа вкрита традиційною київською клінкерною цеглою.

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