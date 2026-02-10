Серйозна ДТП із постраждалими: в Києві зіштовхнулися вантажівка та автобус
- У Києві автобус зіткнувся з вантажівкою Volvo, внаслідок чого постраждали чотири людини.
- ДТП сталася на Кільцевій дорозі, ймовірно, через небезпечну швидкість водія фури.
У вівторок, 10 лютого, в Києві сталася автотроща за участі автобуса та вантажівки. Через ДТП постраждали люди.
Про це пише пресслужба поліції Києва. Аварія сталася на Кільцевій дорозі близько 12:30.
Що відомо про аварію на Кільцевій дорозі в Києві?
У Києві зіштовхнулася вантажівка Volvo з автобусом, який перевозив пасажирів. Поліцейські встановили, що ДТП міг спричинити 59-річний водій фури. Попередньо, він їхав з небезпечною швидкістю та допустив зіткнення з автобусом, який рухався в попутному напрямку.
Крім того, в ДТП постраждав й вантажний автомобіль Ford, який повертав на прилеглу територію. Автобус в некерованому стані влетів у нього.
Щонайменше чотири людини отримали поранення через аварію. Травмовані 65-річний водій автобуса та троє пасадирок 41, 44 та 49 років. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
На Кільцеві дорозі сталася ДТП за участі вантажівки та автобуса / Фото поліції
На місці працювала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські. Вони з'ясовують всі обставини аварії.
Варто зазначити! Поліція тимчасово обмежила рух транспорту, тому були ускладенення від вулиці Жмеринської в напрямку проспекту Берестейського.
