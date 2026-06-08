Колись зробила фото на місці смерті: у жахливій ДТП у Києві загинула няня садочка Ірина Лазарєва

У смертельній ДТП у Києві на Караваєвих дачах, яка сталася 5 червня, загинули 4 людини. Серед них – няня дитсадка Ірина Лазарєва.

Про це розповіли столичному дитячому садку №350.

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Що відомо Ірину Лазарєву?

Колеги поділилися, що загибла Ірина була доброю, щирою, чуйною людиною. Жінку поважали у дитсадку та любили діти.

У неї залишилися батьки та син з особливими потребами.

Її передчасна смерть стала важкою втратою для всього нашого колективу. У цей скорботний час висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ірини,

– написали на сторінці дошкільного закладу.

А мама однієї з вихованок садочка Наталія Березій опублікувала фото, від якого стискається серце.

На ньому Ірина усміхнена та щаслива. Але за страшним збігом обставин вона сфотографована саме в тому місці, де через 4 роки її життя обірвав водій.

"Я віддала доньку в садочок у півтора року. Мені було страшно… Цей садочок став нашим маленьким світом безпеки. Ірина була частиною цього світу. Вона надсилала мені фото чи відео… Підтримувала при зустрічах. Обіймала мою дитину так, ніби це її власна дитина. Навіть коли ми перейшли в іншу групу — завжди раділа нам, пам'ятала, дарувала дрібні подарунки... Вона була дуже доброю. Ніжною", – поділилася спогадами Наталія Березій.

Нагадаємо, що у цій смертельній ДТП також загинули двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук 2002 року народження та Денис Будченко 2005 року народження.

А наймолодшій жертві було 12 років. Це – Григорій Глушич, який у той же день закінчив 6 клас. Хлопчика пригадують як добру і відповідальну дитину. Він планував перейти до іншого ліцею із математичним нахилом та у майбутньому стати програмістом. Його тато на війні, у сім'ї є ще старша донька.