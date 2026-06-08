Об этом рассказали столичном детском саду №350.

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Что известно об Ирине Лазаревой?

Коллеги поделились, что погибшая Ирина была доброй, искренней, отзывчивым человеком. Женщину уважали в детском саду и любили дети.

У нее остались родители и сын с особыми потребностями.

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Ее преждевременная смерть стала тяжелой потерей для всего нашего коллектива. В это скорбное время выражаем искренние соболезнования родным и близким Ирины,

– написали на странице дошкольного учреждения.

А мама одной из воспитанниц садика Наталья Березий опубликовала фото, от которого сжимается сердце.

На нем Ирина улыбающаяся и счастливая. Но по страшному стечению обстоятельств она сфотографирована именно в том месте, где через 4 года ее жизнь оборвал водитель.

"Я отдала дочь в садик в полтора года. Мне было страшно... Этот садик стал нашим маленьким миром безопасности. Ирина была частью этого мира. Она присылала мне фото или видео... Поддерживала при встречах. Обнимала моего ребенка так, будто это ее собственный ребенок. Даже когда мы перешли в другую группу - всегда радовалась нам, помнила, дарила мелкие подарки... Она была очень доброй. Нежной", – поделилась воспоминаниями Наталья Березий.

Напомним, что в этом смертельном ДТП также погибли двое полицейских – Дмитрий Бондарчук 2002 года рождения и Денис Будченко 2005 года рождения.

А самой молодой жертве было 12 лет. Это – Григорий Глушич, который в тот же день закончил 6 класс. Мальчика вспоминают как хорошего и ответственного ребенка. Он планировал перейти в другой лицей с математическим уклоном и в будущем стать программистом. Его папа на войне, в семье есть еще старшая дочь.