На дорогу вилетіли двигун та інші елементи машини: деталі карколомної ДТП у Києві

У Києві на проспекті Івасюка сталася ДТП. За попередніми даними, водій легковика на великій швидкості не впорався з керуванням.

Про це повідомили у місцевому телеграм-каналі.

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Що відомо про ДТП у Києві?

У столиці в ніч на 13 червня під час комендантської години сталася карколомна ДТП. В Оболонському районі міста на площі Сантьяго-де-Чилі водій не впорався з керуванням та вщент розбив машину.

ДТП в Оболонському районі Києва / Скриншоти з відео

Ну опублікованих фото видно, що внаслідок ДТП мотор та інші елементи чорного седану розлетілися по всій дорозі. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

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Увечері 5 червня в Києві сталася страшна ДТП. Водій на швидкості влетів просто в підземний перехід. Внаслідок аварії жінка та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці. Водій у лікарні з травмами.

Винуватцем ДТП є водій, на ім'я Павло Плешивцев, 1976 року народження. За наявною інформацією, чоловік є керівником релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

У Харківській області вранці 5 червня у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, де перебували діти та їхні учителі. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автівка перекинулася у кювет. Внаслідок аварії травмовано 3 дітей та 2 дорослих.