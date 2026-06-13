Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

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Что известно о ДТП в Киеве?

В столице в ночь на 13 июня во время комендантского часа произошло громкое ДТП. В Оболонском районе города на площади Сантьяго-де-Чили водитель не справился с управлением и разбил машину вдребезги.

ДТП в Оболонском районе Киева / Скриншоты из видео

На опубликованных фото видно, что в результате ДТП двигатель и другие элементы черного седана разлетелись по всей дороге. Информация о пострадавших пока отсутствует.

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Вечером 5 июня в Киеве произошло страшное ДТП. Водитель на скорости влетел прямо в подземный переход. В результате аварии женщина и трое мужчин получили телесные повреждения, от которых скончались на месте. Водитель находится в больнице с травмами.

Виновником ДТП является водитель, по имени Павел Плешивцев, 1976 года рождения. По имеющейся информации, мужчина является руководителем религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

В Харьковской области утром 5 июня в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, в котором находились дети и их учителя. Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет. В результате аварии травмы получили 3 ребенка и 2 взрослых.