ДТП на Оболонському у Києві: авто мало не пробило діру у стіні Dream Town
Джерело:телеграм-канал "Київ Оперативний"
Біля відомого у Києві торгово-розважального центру Dream Town сталася аварія. Свідчи кажуть – за участю іноземців.
Попередньо, легковий автомобіль BMW на значній швидкості влетів у припарковані машини. А потім ще й врізався у стіну торгово-розважального центру.
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Аварія на Оболонському проспекті: авто врізалося у Dream Town
У мережі повідомили, що у Києві на Оболонському проспекті проти ночі 15 грудня (приблизно о 00:30) сталася ДТП.
За попередньою інформацією:
- Автомобіль BMW на високій швидкості зніс кілька припаркованих машин.
- А потім ще й врізався у будівлю ТРЦ Dream Town.
У спільноті "Київ Оперативний" проілюстрували цю інформацію доволі показовими фотографіями.
Аварія сталася на Оболонському проспекті / Фото "Київ Оперативний"
Автомобіль зніс припарковані машини / Фото Київ Оперативний"
Епілогом ДТП став "таран" стіни будівлі ТРЦ / Фото "Київ Оперативний"
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