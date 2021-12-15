ДТП на Оболонському у Києві: авто мало не пробило діру у стіні Dream Town

15 грудня 2021 , 02:10
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Джерело:

телеграм-канал "Київ Оперативний"

Біля відомого у Києві торгово-розважального центру Dream Town сталася аварія. Свідчи кажуть – за участю іноземців.

Попередньо, легковий автомобіль BMW на значній швидкості влетів у припарковані машини. А потім ще й врізався у стіну торгово-розважального центру.

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Аварія на Оболонському проспекті: авто врізалося у Dream Town

У мережі повідомили, що у Києві на Оболонському проспекті проти ночі 15 грудня (приблизно о 00:30) сталася ДТП.

За попередньою інформацією:

  • Автомобіль BMW на високій швидкості зніс кілька припаркованих машин.
  • А потім ще й врізався у будівлю ТРЦ Dream Town.

У спільноті "Київ Оперативний" проілюстрували цю інформацію доволі показовими фотографіями.


Аварія сталася на Оболонському проспекті / Фото "Київ Оперативний"


Автомобіль зніс припарковані машини / Фото Київ Оперативний"


Епілогом ДТП став "таран" стіни будівлі ТРЦ / Фото "Київ Оперативний"

Зверніть увагу: відомо, що в автомобілі-"каскадері" перебували двоє людей. Свідки назвали їх "німцями", і запевнили, що ті були на вигляд нетверезими.

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Автор: Олесь Друкач