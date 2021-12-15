Попередньо, легковий автомобіль BMW на значній швидкості влетів у припарковані машини. А потім ще й врізався у стіну торгово-розважального центру.

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Аварія на Оболонському проспекті: авто врізалося у Dream Town

У мережі повідомили, що у Києві на Оболонському проспекті проти ночі 15 грудня (приблизно о 00:30) сталася ДТП.

За попередньою інформацією:

Автомобіль BMW на високій швидкості зніс кілька припаркованих машин.

А потім ще й врізався у будівлю ТРЦ Dream Town.

У спільноті "Київ Оперативний" проілюстрували цю інформацію доволі показовими фотографіями.



Аварія сталася на Оболонському проспекті / Фото "Київ Оперативний"



Автомобіль зніс припарковані машини / Фото Київ Оперативний"



Епілогом ДТП став "таран" стіни будівлі ТРЦ / Фото "Київ Оперативний"

Зверніть увагу: відомо, що в автомобілі-"каскадері" перебували двоє людей. Свідки назвали їх "німцями", і запевнили, що ті були на вигляд нетверезими.

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