Інцидент стався біля РАЦСу. Обставини з'ясовують 3 екіпажі патрульних. Також приїхала "швидка".

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Що відбувається на місці подій

У телеграм-каналах публікують фото й відео з місця подій. Там зібрався натовп людей. Наразі невідомо, чи є постраждалі.

З водієм, ймовірно, спілкуються поліцейські.

ДТП з неповнолітніми у Луцьку

У Луцьку нещодавно автомобіль влетів у натовп. Люди переходили дорогу на зелене світло. З'ясували, що за кермом був 16-річний хлопець, який "позичив" авто у вітчима. Серед інших пасажирів теж були підлітки.

Крім того, неповнолітні стали втікати від патрульних. Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати. Загалом в аварії постраждали 6 людей.

Винуватцю моторошної ДТП повідомили про підозру. Йому обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

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