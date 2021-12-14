Инцидент произошел возле ЗАГСа. Обстоятельства выясняют 3 экипажа патрульных. Также приехала "скорая".

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Что происходит на месте событий

В телеграм-каналах публикуют фото и видео с места событий. Там собралась толпа людей. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

С водителем, вероятно, общаются полицейские.

ДТП с несовершеннолетними в Луцке

В Луцке недавно автомобиль влетел в толпу. Люди переходили дорогу на зеленый свет. Выяснили, что за рулем был 16-летний парень, который "одолжил" авто у отчима. Среди других пассажиров тоже были подростки.

Кроме того, несовершеннолетние стали убегать от патрульных. Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям все же удалось догнать. Всего в аварии пострадали 6 человек.

Виновнику жуткого ДТП сообщили о подозрении. Ему избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 2 месяца.

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