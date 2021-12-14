Попередньо відомо, що машина та маршрутка рухалися у бік Дніпра. BMW повертав праворуч, на вулицю Поточну, перед маршруткою.
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Що відомо про постраждалих
Внаслідок зіткнення постраждали 6 людей. Їх забрала швидка до міської лікарні №16.
На місці працюють поліцейські. Причини та обставини аварії поки з'ясовують. На фото, оприлюднених в мережі, видно, що передня частина маршрутки розтрощена. У легковика пошкоджений бік.
ДТП з маршруткою у Дніпрі / Фото "Інформатор":
Інша маршрутка збила жінку у Дніпрі
На проспекті Гагаріна в Дніпрі 10 грудня маршрутка збила жінку, яка перебігала дорогу. ДТП сталось біля торгових центрів "Нагірний" і Delmar Mall приблизно о 13:00.
Автобус рухався не надто швидко, проте пішохідка практично стрибнула під неї. Лобове скло пробилось. Водій намагався загальмувати, та не вдалось. На жаль, жінка загинула від отриманих травм.