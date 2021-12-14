Попередньо відомо, що машина та маршрутка рухалися у бік Дніпра. BMW повертав праворуч, на вулицю Поточну, перед маршруткою.

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок зіткнення постраждали 6 людей. Їх забрала швидка до міської лікарні №16.

На місці працюють поліцейські. Причини та обставини аварії поки з'ясовують. На фото, оприлюднених в мережі, видно, що передня частина маршрутки розтрощена. У легковика пошкоджений бік.

ДТП з маршруткою у Дніпрі / Фото "Інформатор":

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