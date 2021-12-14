Предварительно известно, что машина и маршрутка двигались в сторону Днепра. BMW поворачивал направо, на улицу Поточная, перед маршруткой.

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Что известно о пострадавших

В результате столкновения пострадали 6 человек. Их забрала скорая в городскую больницу №16.

На месте работают полицейские. Причины и обстоятельства аварии пока выясняют. На фото, обнародованных в сети, видно, что передняя часть маршрутки разбита. У легковушки поврежден бок.

ДТП с маршруткой в Днепре / Фото "Информатор":

Другая маршрутка сбила женщину в Днепре

На проспекте Гагарина в Днепре 10 декабря маршрутка сбила женщину, которая перебегала дорогу. ДТП произошло возле торговых центров "Нагорный" и Delmar Mall примерно в 13:00.

Автобус двигался не слишком быстро, однако пешеход практически прыгнула под нее. Лобовое стекло пробилось. Водитель пытался затормозить, но не удалось. К сожалению, женщина погибла от полученных травм.